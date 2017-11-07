Сын Юрия Куклачева поддержал ГИБДД Башкирии

Известный артист и солист театра кошек Дмитрий Куклачев поддержал акцию «Я за безопасность дорожного движения». Ее организаторы, представители ГИБДД Башкирии, вот уже несколько месяцев предлагают знаменитостям, приезжающим в Уфу, сфотографироваться с плакатом «Нас всех ждут дома! Соблюдайте правила дорожного движения».

Сын знаменитого дрессировщика кошек Юрия Куклачева приехал в столицу Башкирии на гастроли.

— Благодарю вас, Дмитрий Юрьевич, за вклад в дело пропаганды безопасного поведения на проезжей части, — написал в своем Instagram один из авторов идеи конкурса, главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.54635352286774% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbJlW58n8vK/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Друзья! К нашему фотопроекту #язабезопасностьдорожногодвижения присоединился Заслуженный #артист России - Дмитрий Куклачев. Солист театра кошек имени Куклачева пожелал всем участникам дорожного движения хороших выходных и безопасных дорог?? Благодарю вас, Дмитрий Юрьевич, за вклад в дело пропаганды безопасного поведения на проезжей части? Для справки: #Театр кошек Куклачева - это единственное место на планете, где животных зовут не просто кошками и собаками, а гордо величают артистами. Им предоставлена полная #свобода , чтобы максимально проявить свои творческие #способности . #гибддреспубликибашкортостан #гибддРБ #динаргильмутдинов #пропагандагибддрб #уфа #башкортостан #мвд #мвдрф #мвдрб #полиция #дпс #госавтоинспекция #куклачев</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений Гильмутдинов Динар Загитович (@dgilmutdinov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-06T10:03:29+00:00">Лис 6, 2017 о 2:03 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.