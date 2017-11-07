Сын Юрия Куклачева поддержал ГИБДД Башкирии
Дмитрий Куклачев приехал в республику на гастроли.
Дмитрий Куклачев приехал в республику на гастроли.
Известный артист и солист театра кошек Дмитрий Куклачев поддержал акцию «Я за безопасность дорожного движения». Ее организаторы, представители ГИБДД Башкирии, вот уже несколько месяцев предлагают знаменитостям, приезжающим в Уфу, сфотографироваться с плакатом «Нас всех ждут дома! Соблюдайте правила дорожного движения».
Сын знаменитого дрессировщика кошек Юрия Куклачева приехал в столицу Башкирии на гастроли.
— Благодарю вас, Дмитрий Юрьевич, за вклад в дело пропаганды безопасного поведения на проезжей части, — написал в своем Instagram один из авторов идеи конкурса, главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.
Ранее акцию поддержали звезды башкирской и российской эстрады — от группы «Руки Вверх» и Лолиты до Радика Юльякшина. Фотографии артистов с плакатом появлялись в Instagram Динара Гильмутдинова.