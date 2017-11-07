Снег и ветер придут в Хабаровский край на новой неделе.

Источник: Агентство «Москва»

Тепло продержится в Хабаровском крае до 10 ноября. После этого на территорию региона придёт циклон, который принесёт с собой снег и сильный ветер. Пока температура выше нормы на один-два градуса, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

До 10 ноября днём воздух будет прогреваться до +1… +6 градусов в южной части региона, до +… +5 в центральных районах и до −5… −0 на севере. Ночью похолодает до −5… −0 на юге края и до −11… −6 на остальной территории. Уже в пятницу своё влияние окажет западный циклон: пойдут снега, местами сильные. Больше всего «достанется» южным и восточным районам. Ветер по долинам рек усилится до 15−20 метров в секунду, а на побережье — до 20−25 метров в секунду.

«Ночные температуры будут в пределах −9… −4 градусов, днём столбики термометра покажут −5… −0. Можно сказать, что с 11 ноября у нас наступит период, когда окончательно установятся отрицательные температуры. До 13 ноября они будут постепенно понижаться и достигнут -15.. -10 градусов ночью и −8… −3 градусов днём», — рассказала корреспонденту агентства начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометеоцентра Галина Брынцева.

В дальневосточной столице небольшой снег прогнозируют 11 и 12 ноября. Ветер северного направления усилится до 13−18 метров в секунду. С прохождением циклона изменится на юго-западный и ослабнет до 5−10 метров в секунду. Днём похолодает до −5… −1 градусов днём и до −8… −10 ночью.