Соревнования FarEastCTF по информационной безопасности стартуют на Дальнем Востоке

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Хабаровск, 7 ноября, AmurMedia.

Межрегиональные открытые соревнования «FarEastCTF» по информационной безопасности для школьников и студентов впервые пройдут на Дальнем Востоке. Мероприятие проводит Тихоокеанский государственный университет при поддержке министерства информационных технологий и связи Хабаровского края и компаний-спонсоров, сообщает ИА AmurMedia.

Предполагается, участие примут большое количество учащихся школ и вузов Дальнего Востока. Ожидаются также участники из всех российских регионов и зарубежья.

В этом году соревнования будут проходить в два этапа. Победа в отборочном туре онлайн даёт право участвовать на очном этапе соревнований.

Первый этап (онлайн отборочный) будет проходить с 18 ноября 5:00 (мск) по 19 ноября 11:00 (мск) на сайте fareastctf.ru. Участникам будет выдан набор заданий по различным категориям (программирование, криптография, стеганография и т. д. ), решая которые, участники будут набирать баллы для своей команды.