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07:42 (мск), источник: ЕАН

Три района Челябинска остались без воды

Жители трех районов Челябинска останутся без воды из-за устранения повреждений на коммуникациях 7 ноября, сообщает МУП ПОВВ.

Источник: Reuters

С 9:00 до 20:00 воды не будет в домах на проспекте Победы, 308 и 304. Отключение также коснется жителей улицы Героев Танкограда, 57, 59, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4 и Первой Пятилетки 15, 17. Воды не будет в те же часы.

Ремонтные работы проведут на водопроводе в Калининском районе с 10:00 до 20:00. Воды не будет в домах по улице Дальневосточной, 2, Краснознаменной, 28, 30, 32, 34, 36, Калинина, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 21а, 23, Кыштымской, 28, 30, переулке Свердловском, 30, 1 Мая, 38, Каслинской, 56, 56а, 77, Тагильской, 24а, 8 Марта, 108, Кирова, 10.

Отключения также коснутся частных владений по улица Колхозной, Партизанской, Спорта, Электродной, Парашютной, Речной, Авиационной.

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