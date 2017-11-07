Три района Челябинска остались без воды
Жители трех районов Челябинска останутся без воды
Жители трех районов Челябинска останутся без воды
С 9:00 до 20:00 воды не будет в домах на проспекте Победы, 308 и 304. Отключение также коснется жителей улицы Героев Танкограда, 57, 59, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4 и Первой Пятилетки 15, 17. Воды не будет в те же часы.
Ремонтные работы проведут на водопроводе в Калининском районе с 10:00 до 20:00. Воды не будет в домах по улице Дальневосточной, 2, Краснознаменной, 28, 30, 32, 34, 36, Калинина, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 21а, 23, Кыштымской, 28, 30, переулке Свердловском, 30, 1 Мая, 38, Каслинской, 56, 56а, 77, Тагильской, 24а, 8 Марта, 108, Кирова, 10.
Отключения также коснутся частных владений по улица Колхозной, Партизанской, Спорта, Электродной, Парашютной, Речной, Авиационной.