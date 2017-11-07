Три района Челябинска остались без воды

С 9:00 до 20:00 воды не будет в домах на проспекте Победы, 308 и 304. Отключение также коснется жителей улицы Героев Танкограда, 57, 59, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4 и Первой Пятилетки 15, 17. Воды не будет в те же часы.