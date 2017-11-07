Погода в Новосибирске 7—10 ноября: мокрый снег
Теплый циклон задержится в Новосибирской области до 10 ноября. Ожидается мокрый снег, температура днем в пределах −2…+3.
Теплый циклон задержится в Новосибирской области до 10 ноября. Ожидается мокрый снег, температура днем в пределах −2…+3.
До 10 ноября территория Новосибирской области будет находиться под влиянием теплого сектора циклона, проходящего по
7−10 ноября в дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах −2…+3 градусов. Ночью похолодание до −8…−2 градусов.
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По данным IOS Apple, во вторник