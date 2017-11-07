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07:49 (мск), источник: VN.ru

Погода в Новосибирске 7—10 ноября: мокрый снег

Теплый циклон задержится в Новосибирской области до 10 ноября. Ожидается мокрый снег, температура днем в пределах −2…+3.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 72% 764 мм рт. ст. 6 м/с

До 10 ноября территория Новосибирской области будет находиться под влиянием теплого сектора циклона, проходящего по Северо-Западной Сибири. Предполагается умеренная, мягкая погода, чередование мокрого снега и дождя.

7−10 ноября в дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах −2…+3 градусов. Ночью похолодание до −8…−2 градусов.

— На выходные 11—12 ноября, скорее всего, к нам придет волна холода, возможно установление снежного покрова, — прокомментировал пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По данным IOS Apple, во вторник 7—8 ноября температура днем в пределах 0…-1. В четверг потепление до +3 днем, в субботу 11 ноября резкое похолодание до -10 градусов днем, и -14 ночью.

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