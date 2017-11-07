Погода в Новосибирске 7—10 ноября: мокрый снег

До 10 ноября территория Новосибирской области будет находиться под влиянием теплого сектора циклона, проходящего по Северо-Западной Сибири. Предполагается умеренная, мягкая погода, чередование мокрого снега и дождя.

7−10 ноября в дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах −2…+3 градусов. Ночью похолодание до −8…−2 градусов.

— На выходные 11—12 ноября , скорее всего, к нам придет волна холода, возможно установление снежного покрова, — прокомментировал пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.