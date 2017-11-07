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06:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Стоимость продуктовой корзины в Красноярском крае поднялась почти на 1,5%

Цена минимального набора продуктов — 4223 рубля.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Стоимость продуктовой корзины в Красноярском крае на конец октября 2017 года составила 4223,94 рубля в расчете на одного человека. Об этом сообщает Красноярскстат.

За месяц цена снизилась на 0,1%. При этом с начала 2017 года стоимость корзины выросла на 1,4%. В минимальный продуктовый набор входит 33 продукта, среди которых говядина, свинина, баранина, курятина, рыба, масло, молоко и другие продовольственные товары. При этом вес продуктов статистики определяют в килограммах и рассчитывают сразу на год.

Как пояснили в Минэкономразвития, динамика стоимости минимальной корзины зависит от объемов производства животноводческой продукции — свинины, птицы и яиц. Специалисты ожидают в середине октября подорожания молочной и овощной продукции.

Отмечается, что цена продуктовой корзины в Красноярском крае выше, чем средняя по России. В среднем по стране стоимость условного набора продуктов питания в расчете на месяц составила 3729 рублей по состоянию на конец сентября.

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Стоимость продуктовой корзины в Красноярском крае поднялась почти на 1,5%
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