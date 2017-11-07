Ирек Ялалов о революции 1917 года: Уфа опередила Москву и Петербург

— Сейчас современные учебники по разному трактуют те события. Но оно значимое. Город Уфа был одним из самых активных по всем событиям. Здесь были сложные процессы. Изучая историю родного края не надо забывать об этих процессах.

— У нас до сих пор есть муниципальный музей имени Ленина. В других городах многих этого нет. Но у нас твердая позиция — все, что было в истории, должно остаться. По большому счету, за перестроечные годы и за 90−2000-е мы переименовали только два объекта. Возможно, и их не стоило переименовывать. Торопиться с этим не надо, — заявил Ялалов на оперативном совещании в мэрии.