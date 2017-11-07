Ирек Ялалов о революции 1917 года: Уфа опередила Москву и Петербург
Мэр башкирской столицы призвал не торопиться с переименованиями.
Мэр башкирской столицы призвал не торопиться с переименованиями.
— Сейчас современные учебники по разному трактуют те события. Но оно значимое. Город Уфа был одним из самых активных по всем событиям. Здесь были сложные процессы. Изучая историю родного края не надо забывать об этих процессах.
Ирек Ялалов призвал не торопиться с переименованиями улиц и объектов, связанных с советским периодом.
— У нас до сих пор есть муниципальный музей имени Ленина. В других городах многих этого нет. Но у нас твердая позиция — все, что было в истории, должно остаться. По большому счету, за перестроечные годы и за 90−2000-е мы переименовали только два объекта. Возможно, и их не стоило переименовывать. Торопиться с этим не надо, — заявил Ялалов на оперативном совещании в мэрии.