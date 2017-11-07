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07:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Найден способ управлять сексуальным желанием

Повышенная активность гормона кисспептина усиливает сексуальное влечение и уменьшает беспокойство у самцов мышей, данные выводы справедливы и для людей. Исследование британских ученых представлено на ежегодной конференции Общества эндокринологии в Харрогейте (Великобритания).

Источник: Reuters

Специалистам удалось обнаружить группу нейронов, реагирующих на кисспептин, в области головного мозга (миндалевидном теле) грызунов, ответственной за эмоциональное и сексуальное поведения, в частности, чувство беспокойства или социальное взаимодействие.

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«У мужчин расстройства, связанные с беспокойством, протекают в тандеме с сексуальной дисфункцией. Результаты нашего исследования показывают, что активация кисспептиновых нейронов миндалевидного тела координирует сексуальное предпочтение и тревожное поведение относительно копуляции, способствуя максимальному репродуктивному успеху мужчин», — отмечает соавтор исследования Даниэль Адекунби.

Работа является первой, в которой удалось определить важную роль кисспептина в регулировании сексуального и социального поведения. Она позволяет приблизиться к созданию препаратов, направленных на предупреждении сексуальной дисфункции и расстройств, связанных с беспокойством. Специалисты не исключают, что регулирование кисспептина может «модулировать сексуальную ориентацию».

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21 октября© Ньюстюб
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