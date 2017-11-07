Месячник качества и безопасности мяса пройдёт в Иркутской области

Мероприятие проводится для обеспечения качества и безопасности продукции животного происхождения, пресечения несанкционированной торговли. По телефону горячей линии 8 (3952) 24−38−14 специалисты службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья) будут принимать звонки от населения по фактам продажи некачественного мяса и продукции животного происхождения.