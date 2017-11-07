Месячник качества и безопасности мяса пройдёт в Иркутской области
В Иркутской области с 9 ноября по 8 декабря 2017 года пройдёт месячник качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения.
В Иркутской области с 9 ноября по 8 декабря 2017 года пройдёт месячник качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения.
Об этом сообщил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергей Петров, сообщает
Мероприятие проводится для обеспечения качества и безопасности продукции животного происхождения, пресечения несанкционированной торговли. По телефону горячей линии
На территории муниципалитетов будет организована работа по пресечению торговли мясом и иной продукции животного происхождения в не установленных органами местного самоуправления местах. Местные власти проведут разъяснительную работу с предпринимателями, торгующими мясом, о недопустимости продажи продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и нарушения прав потребителей при оказании услуг торговли.