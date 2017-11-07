Синоптики предупредили о гололеде и метели на дорогах Свердловской области

По данным уральских синоптиков, со вторника по четверг на дорогах Среднего Урала будет наблюдаться гололедица, которая связана с умеренным выпадением снега и сильными порывами ветра до 15−17 метров в секунду. Сегодня температура воздуха в регионе составит от -1°С до +4°С, в среду — от -2°С до +3°С, в четверг — от +1°С до -4°С.