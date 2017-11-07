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08:05 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Синоптики предупредили о гололеде и метели на дорогах Свердловской области

На территории уральского региона выпадет снег.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 72% 764 мм рт. ст. 6 м/с

Специалисты Уралгидрометцентра сообщили о гололедице на дорогах в первые дни рабочей недели. Из-за сильных порывов ветра пройдет метель, сообщает во вторник, 7 ноября, корреспондент «АиФ-Урал».

По данным уральских синоптиков, со вторника по четверг на дорогах Среднего Урала будет наблюдаться гололедица, которая связана с умеренным выпадением снега и сильными порывами ветра до 15−17 метров в секунду. Сегодня температура воздуха в регионе составит от -1°С до +4°С, в среду — от -2°С до +3°С, в четверг — от +1°С до -4°С.

В Екатеринбурге завтра выпадет небольшой снег, а температура воздуха составит: во вторник — +2°С, в среду — +1°С и в четверг — около 0 °C. С порывами ветра до 14 м/с. Напомним, что региональное МЧС выступило с предупреждением об опасности выхода на образовавшийся на свердловских водоемах лед.

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