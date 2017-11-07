Омичей штрафуют за убранный не вовремя мусор
Штраф за подобное правонарушение может достигнуть пяти тысяч рублей.
Штраф за подобное правонарушение может достигнуть пяти тысяч рублей.
Омичей штрафуют за убранный не вовремя мусор. Об этом сообщает
Специалисты отдела контроля администрации Центрального округа за прошедшую неделю составили более 50 протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение чистоты и порядка. В основном это касается не вовремя убранный мусор. По этой статье за неделю составлено 36 протоколов об административной ответственности. Всего же с начала года — 420 протоколов.
«Специалисты администрации округа регулярно проводят рейды по территории округа с целью выявить возможные нарушения Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, утвержденные Омским городским Советом. С начала года предпринимателям и жителям частного сектора выдано более 20 тысяч уведомлений о необходимости содержать свою прилегающую территорию в надлежащем состоянии», — рассказала консультант отдела контроля администрации Центрального округа Людмила Репина.
Напомним, что штраф за нарушение правил благоустройства для физических лиц составляют от 1000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 5000 до 20 000 рублей, для юридических лиц — от 10 000 рублей до 100 000 рублей.