Источник: Reuters

Омичей штрафуют за убранный не вовремя мусор. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Специалисты отдела контроля администрации Центрального округа за прошедшую неделю составили более 50 протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение чистоты и порядка. В основном это касается не вовремя убранный мусор. По этой статье за неделю составлено 36 протоколов об административной ответственности. Всего же с начала года — 420 протоколов.

«Специалисты администрации округа регулярно проводят рейды по территории округа с целью выявить возможные нарушения Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, утвержденные Омским городским Советом. С начала года предпринимателям и жителям частного сектора выдано более 20 тысяч уведомлений о необходимости содержать свою прилегающую территорию в надлежащем состоянии», — рассказала консультант отдела контроля администрации Центрального округа Людмила Репина.