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08:08 (мск), источник: АиФ Омск

Омичей штрафуют за убранный не вовремя мусор

Штраф за подобное правонарушение может достигнуть пяти тысяч рублей.

Источник: Reuters

Омичей штрафуют за убранный не вовремя мусор. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Специалисты отдела контроля администрации Центрального округа за прошедшую неделю составили более 50 протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение чистоты и порядка. В основном это касается не вовремя убранный мусор. По этой статье за неделю составлено 36 протоколов об административной ответственности. Всего же с начала года — 420 протоколов.

«Специалисты администрации округа регулярно проводят рейды по территории округа с целью выявить возможные нарушения Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, утвержденные Омским городским Советом. С начала года предпринимателям и жителям частного сектора выдано более 20 тысяч уведомлений о необходимости содержать свою прилегающую территорию в надлежащем состоянии», — рассказала консультант отдела контроля администрации Центрального округа Людмила Репина.

Напомним, что штраф за нарушение правил благоустройства для физических лиц составляют от 1000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 5000 до 20 000 рублей, для юридических лиц — от 10 000 рублей до 100 000 рублей.

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