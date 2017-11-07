Почти половина россиян оказалась довольна работой полиции

Источник: Reuters

Недовольны полицией 34% респондентов (в 2013 году — 46%, в 2010 году — 60%). Затруднились ответить 20% участников опроса, проведенного 20—24 октября среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Отношение сотрудников полиции к гражданам в российском обществе оценивают по-прежнему: 33% считают его безразличным и формальным, 27% — вежливым и предупредительным, 11% — грубым и хамским, 5% — противоправным. В 2007 году эти показатели были на уровне 42%, 26%, 14% и 5% соответственно.

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По данным опроса, за помощью к полиции в последние два года обращались 75% респондентов. Из них 25% сказали, что обращение «было фактически проигнорировано», 21% — что к ним отнеслись «без должного внимания, но проблемы, в конце концов, были решены официальным путем», 10% решали свои проблемы «неофициальным путем».