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07:33 (мск), источник: Интерфакс

Почти половина россиян оказалась довольна работой полиции

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU — Доля россиян, довольных работой полиции в своем населенном пункте, выросла до 46% против 36% в 2013 году и 27% в 2010 году, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

Источник: Reuters

Недовольны полицией 34% респондентов (в 2013 году — 46%, в 2010 году — 60%). Затруднились ответить 20% участников опроса, проведенного 20—24 октября среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Отношение сотрудников полиции к гражданам в российском обществе оценивают по-прежнему: 33% считают его безразличным и формальным, 27% — вежливым и предупредительным, 11% — грубым и хамским, 5% — противоправным. В 2007 году эти показатели были на уровне 42%, 26%, 14% и 5% соответственно.

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По данным опроса, за помощью к полиции в последние два года обращались 75% респондентов. Из них 25% сказали, что обращение «было фактически проигнорировано», 21% — что к ним отнеслись «без должного внимания, но проблемы, в конце концов, были решены официальным путем», 10% решали свои проблемы «неофициальным путем».

К остальным респондентам отнеслись с необходимым вниманием: у 17% «полиция сделала все возможное, но это были неразрешимые проблемы вне ее компетенции», у 12% «проблемы были разрешены, но неформальным способом», у 11% — «проблемы были разрешены путем частной договоренности».

Презумпцию доверия к полицейским
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15 июня© Ньюстюб
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