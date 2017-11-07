В Уфу приехали самые ядовитые и гигантские пауки
УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Национальном музее Республики Башкортостан открывается выставка «Удивительный мир пауков!». Начало открытия 8 ноября в 15.00.
УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Национальном музее Республики Башкортостан открывается выставка «Удивительный мир пауков!». Начало открытия 8 ноября в 15.00.
Выставка представляет собой более 40 живых особей, среди которых самый ядовитый паук в мире «Черная вдова» (latrodectus mactans), самые гигантские «пауки-птицееды» и «гигантский скорпион» (heterometrus spinifer).
Закрытые стеклянные террариумы обеспечивают безопасность и позволяют осуществлять фото- и видеосъемку представленных образцов на расстоянии 5−10 см.
Выставка «Удивительный мир пауков» впервые организует тур по России. За последние годы коллекция выставлялась в крупнейших музеях естественной истории Мадрида, Лиссабона, Мюнхена, Франкфурта на Майне, Бухареста, Загреба, Таллина.
«Мифов о пауках множество. Эта экспозиция дает уникальную возможность узнать о пауках и скорпионах и их важной роли в естественном мире», — говорят организаторы выставки.
Выставка продлится до 14 января.