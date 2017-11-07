В Уфу приехали самые ядовитые и гигантские пауки

Выставка представляет собой более 40 живых особей, среди которых самый ядовитый паук в мире «Черная вдова» (latrodectus mactans), самые гигантские «пауки-птицееды» и «гигантский скорпион» (heterometrus spinifer).

Закрытые стеклянные террариумы обеспечивают безопасность и позволяют осуществлять фото- и видеосъемку представленных образцов на расстоянии 5−10 см.

Выставка «Удивительный мир пауков» впервые организует тур по России. За последние годы коллекция выставлялась в крупнейших музеях естественной истории Мадрида, Лиссабона, Мюнхена, Франкфурта на Майне, Бухареста, Загреба, Таллина.

«Мифов о пауках множество. Эта экспозиция дает уникальную возможность узнать о пауках и скорпионах и их важной роли в естественном мире», — говорят организаторы выставки.