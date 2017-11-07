У Минобороны нашлись свои планы на военный гарнизон возле села Ракитного

Источник: Восток Медиа

Жители военного гарнизона Гаровка-2, базирующегося в Ракитненском сельском поселении, до сих пор не знают своей судьбы. Минобороны России не собирается передавать здания на баланс местной администрации — сообщает, что у него на эту территорию свои планы, пока что секретные.

Такой ответ пришёл от пресс-службы Восточного военного округа в редакцию программы «Вести-Хабаровск». По их данным, к делу подключился губернатор края Вячеслав Шпорт, он намерен обратиться к министру обороны для решения спорного вопроса.

Пока жители Гаровки-2 радуются реконструированной подъездной дороге, а также открытию местного фельдшерско-акушерского пункта. После перерыва длиною в два года только за один час работы там обслужили 12 человек. Однако всё это появилось благодаря администрации Хабаровского муниципального района. Министерство обороны, в свою очередь, впервые за пять лет отчиталось о проделанной на территории гарнизона работе. Согласно документам, ведомство потратило сотни тысяч рублей на благоустройство, ремонт и дератизацию.

«Никакой дезинфекции, дератизации — ничего. Комары у нас, и блохи, и тараканы — ничего не делается», — сообщила жительница гарнизона Татьяна Капля.

Территория военного городка покрылась высокой травой. Сейчас сухая растительность представляет, в первую очередь, пожарную опасность для населения.

Прогулки по городку сейчас больше напоминают игру в прятки. Сухая трава выше человеческого роста. За косы здесь не брались с тех пор как съехали военные.

«Мы можем загореться в один момент, что даже не успеем и вёдра набрать, чтобы потушить», — посетовала местная жительница Зинаида Галай.

Больше всего людей сейчас волнует вторая волна переселения. Бывшие военные получают жилищные сертификаты, пустыми остались уже больше 200 квартир пустует, к концу ноября освободится ещё столько же. В администрации Хабаровского района сообщили, что этим жилым фондом полностью бы ликвидировали очередь из сирот и бюджетников, но пока администрация не может вкладываться в развитие гарнизона.

«Имущество должно быть передано — не “просто так” отдали квартиры, а квартиры с документами с техпаспортами, вся коммунальная инфраструктура, чтобы мы могли сделать непрерывное обеспечение коммунальных услуг, дороги и земли, чтобы мы могли нормально обслуживать всё коммунальное имущество», — объяснил глава администрации Хабаровского района Денис Удод.