У Минобороны нашлись свои планы на военный гарнизон возле села Ракитного
Передавать здания на баланс местной администрации пока не собираются.
Передавать здания на баланс местной администрации пока не собираются.
Жители военного гарнизона Гаровка-2, базирующегося в Ракитненском сельском поселении, до сих пор не знают своей судьбы. Минобороны России не собирается передавать здания на баланс местной администрации — сообщает, что у него на эту территорию свои планы, пока что секретные.
Такой ответ пришёл от
Пока жители Гаровки-2 радуются реконструированной подъездной дороге, а также открытию местного
«Никакой дезинфекции, дератизации — ничего. Комары у нас, и блохи, и тараканы — ничего не делается», — сообщила жительница гарнизона Татьяна Капля.
Территория военного городка покрылась высокой травой. Сейчас сухая растительность представляет, в первую очередь, пожарную опасность для населения.
Прогулки по городку сейчас больше напоминают игру в прятки. Сухая трава выше человеческого роста. За косы здесь не брались с тех пор как съехали военные.
«Мы можем загореться в один момент, что даже не успеем и вёдра набрать, чтобы потушить», — посетовала местная жительница Зинаида Галай.
«Имущество должно быть передано — не “просто так” отдали квартиры, а квартиры с документами с техпаспортами, вся коммунальная инфраструктура, чтобы мы могли сделать непрерывное обеспечение коммунальных услуг, дороги и земли, чтобы мы могли нормально обслуживать всё коммунальное имущество», — объяснил глава администрации Хабаровского района Денис Удод.
РИА «Восток-Медиа» писало, что решения вопроса передачи военных зданий ожидают порядка 1500 человек. Некоторые из них обратились к Вячеславу Шпорту во время его визита в Ракитненское сельское поселение в октябре этого года. Глава региона тогда услышал просьбу и сообщил, что с Минобороны удастся заключить соглашение.