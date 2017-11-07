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07:46 (мск), источник: Baikal-info.ru

Не выходить на тонкий лёд призывает жителей Иркутской области МЧС

В северных районах Иркутской области на водоемах уже появился лёд, однако он представляет собой смертельную опасность: такой лед легко проламывается, если наступить на него, и человек неожиданно может оказаться в холодной воде, сообщает 7 ноября 2017 года пресс-служба МЧС по региону.

Безопасной считается толщина льда не менее 7 см, а пешие переправы считаются безопасными при толщине льда 15 см и более. Легковые автомобили могут выезжать на лёд при его толщине более 35 см — но только в месте действующей переправы.

В регионе пока ледовые переправы еще не открыты, а толщина льда на водоёмах недостаточна даже для того, чтобы выдержать одного человека. Несмотря на это, некоторые люди уже пытаются выйти на лед, подвергая свою жизнь опасности и подавая негативный пример детям, которых и без того притягивает замерзающий водоем. Попытки заканчиваются плачевно. К примеру, так недавно погибла жительница Киренска. Спасатели напоминают, что от переохлаждения можно погибнуть через 15−20 минут после попадания в ледяную воду.

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