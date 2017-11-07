Налоговые инспекции Хабаровского края приглашают граждан на «Дни открытых дверей»

Хабаровск, 7 ноября, AmurMedia.

Специалисты налоговых инспекций Хабаровского края 10 и 11 ноября проведут для граждан ежегодную всероссийскую акцию «Дни открытых дверей», посвященную порядку начисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов. Также они проведут презентацию интерактивных сервисов ФНС России, сообщили ИА AmurMedia в Управлении Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю.

В ходе акции каждый желающий сможет получить квитанции на уплату имущественных налогов, провести сверку по имуществу, принадлежащему на праве собственности, заполнить заявления на предоставление льготы.

Сотрудники инспекций также проведут презентацию интерактивных сервисов ФНС России, расскажут об их возможностях и преимуществах.

В Дни открытых дверей налоговые инспекции ждут жителей Хабаровского края:

10 ноября — с 9 до 18 часов;.

11 ноября — с 10 до 15 часов.