Проезд по улице Станюковича открыли во Владивостоке
Движение там пока разрешено только легковым автомобилям, и только в одну сторону.
Движение там пока разрешено только легковым автомобилям, и только в одну сторону.
Владивосток, 7 ноября, PrimaMedia.
Участок дороги на улице Станюковича во Владивостоке, закрытый
Напомним, обвал дороги по улице Станюковича, 28а, произошел днем 14 февраля. Проезжая часть практически во всю свою ширину обрушилась в сторону моря, на стройплощадку многоуровневого паркинга на берегу бухты Федорова. Известно, что еще весной 2015 года специалисты СП «ПТС» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» выявили технологические нарушения в районе стройки:
Краевые власти взяли ситуацию на контроль и поручили устранить последствия происшествия в кратчайшие сроки. Так, была смонтирована временная ветка теплотрассы в обход района обрушения, а также проведены геологические исследования, которые подтвердили отсутствие угрозы обрушения для соседних зданий. Хотя зданию общежития приморского института развития образования сильно досталось, фотокорр. агентства зафиксировал многочисленные трещины.
В настоящее время строительной компанией «Каскад-Строй» восстановлено порядка 50% временной подпорной стены, в следующем году застройщик приступит к возведению основной стены, которая будет выполнять и функцию одной из стен многоуровнего паркинга.
Полное восстановление дороги планируется в августе 2018 года, когда ООО «Каскад-Строй» выполнит весь комплекс строительных работ.