Проезд по улице Станюковича открыли во Владивостоке

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Владивосток, 7 ноября, PrimaMedia.

Участок дороги на улице Станюковича во Владивостоке, закрытый из-за обрушения подпорной стены в феврале этого года, открыли для легковых автомобилей и пешеходов. Движение только одностороннее — от дома № 1 к дому № 37 по улице Станюковича. Большегрузам проезд запрещен, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, обвал дороги по улице Станюковича, 28а, произошел днем 14 февраля. Проезжая часть практически во всю свою ширину обрушилась в сторону моря, на стройплощадку многоуровневого паркинга на берегу бухты Федорова. Известно, что еще весной 2015 года специалисты СП «ПТС» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» выявили технологические нарушения в районе стройки: компания-застройщик не выполнила шесть пунктов постановления «об охране тепловых сетей». Но фирма продолжила работы в районе охранной зоны магистральной теплотрассы, начав строительство многоуровневой парковки, там в итоге и произошло обрушение подпорной стены.

Краевые власти взяли ситуацию на контроль и поручили устранить последствия происшествия в кратчайшие сроки. Так, была смонтирована временная ветка теплотрассы в обход района обрушения, а также проведены геологические исследования, которые подтвердили отсутствие угрозы обрушения для соседних зданий. Хотя зданию общежития приморского института развития образования сильно досталось, фотокорр. агентства зафиксировал многочисленные трещины.

В настоящее время строительной компанией «Каскад-Строй» восстановлено порядка 50% временной подпорной стены, в следующем году застройщик приступит к возведению основной стены, которая будет выполнять и функцию одной из стен многоуровнего паркинга.