В Нижнем Тагиле перекроют улицы ради бандитских перестрелок
И взрывов.
И взрывов.
На время съемок картины Сергея Урсуляка «Ненастье» в Нижнем Тагиле ограничат автомобильное движение по семи улицам. Согласно постановлению, опубликованному на официальном сайте города, дороги будут перекрывать
Сегодня с 07.30 до 13.30 нельзя будет проехать по улице Пархоменко (от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса), с 09.00 до 17.00 — по улице Балакинской (от Индустриальной до дома № 34 по Балакинской).
8 ноября с 09.00 до 17.00 будет недоступна для автомобилистов дорога на Верхнюю Черемшанку (от Быкова до Кленовой).
9 ноября с 07.00 до 12.30 перекроют улицу Октябрьской революции (от Газетной до Циолковского), а также Фестивальную улицу (от Кулибина до пересечения Красногвардейской — Садоводов) с 09.00 до 17.00.
10 ноября с 8 утра до 14.00 закрыты будут Больничный переулок и улица Балакинская на участке от Землячки до Гвардейской.
Стоит напомнить, что для съемок 8-серийного фильма по роману уральского писателя Алексея Иванова ранее в Нижнем Тагиле искали «бандитские авто» — отечественные машины и иномарки 80-х и начала 90-х годов выпуска.