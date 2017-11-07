Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Гимнастка РФ, собравшая все золото мира за 5 лет, ушла из спорта
Кремль отреагировал на идею США о наказании стран за работу с РФ
В Саудовской Аравии погиб принц
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
В Москве жестоко избили чемпиона мира по кикбоксингу Липового
Умерла самая сильная женщина планеты Румянцева
«Влюбилась сразу»: Сотникова о единственном муже-дворнике
«Принцип раздельного поражения» — эксперт о С-500
Анджелина Джоли вышла в свет в мини-платье
79-летняя Джейн Фонда надела полупрозрачное платье (фото)
Кадры: истребители Су-30СМ принудительно посадили самолет
СМИ Запада о пусковой установке РФ: Мощное оружие
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
07:52 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Нижнем Тагиле перекроют улицы ради бандитских перестрелок

И взрывов.

На время съемок картины Сергея Урсуляка «Ненастье» в Нижнем Тагиле ограничат автомобильное движение по семи улицам. Согласно постановлению, опубликованному на официальном сайте города, дороги будут перекрывать 7—10 ноября, передает «Уралинформбюро».

Сегодня с 07.30 до 13.30 нельзя будет проехать по улице Пархоменко (от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса), с 09.00 до 17.00 — по улице Балакинской (от Индустриальной до дома № 34 по Балакинской).

8 ноября с 09.00 до 17.00 будет недоступна для автомобилистов дорога на Верхнюю Черемшанку (от Быкова до Кленовой).

9 ноября с 07.00 до 12.30 перекроют улицу Октябрьской революции (от Газетной до Циолковского), а также Фестивальную улицу (от Кулибина до пересечения Красногвардейской — Садоводов) с 09.00 до 17.00.

10 ноября с 8 утра до 14.00 закрыты будут Больничный переулок и улица Балакинская на участке от Землячки до Гвардейской.

Стоит напомнить, что для съемок 8-серийного фильма по роману уральского писателя Алексея Иванова ранее в Нижнем Тагиле искали «бандитские авто» — отечественные машины и иномарки 80-х и начала 90-х годов выпуска.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Эксперты назвали самые популярные автомобили в мире
Трамп попросил у конгресса денег на защиту от Северной Кореи
В Австралии автомобиль врезался в школу
Политологи констатировали резкий рост числа протестов в России
Россию могут допустить до ОИ-2018 с запретом на исполнение гимна
Опрос: почти половина россиян довольна работой полиции
В США уволили женщину, показавшую кортежу Трампа средний палец
Найден способ управлять сексуальным желанием
Спорт
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи Сборная Аргентины прибыла в Москву, и молодая ее часть даже провела первую тренировку. Лионель Месси — тоже в столице
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошло хюгге-окрашивание (фото) Скандинавский стиль хюгге вошел в моду не только как образ жизни, но недавно стал и бьюти-трендом. Как он выглядит в окрашивании волос, смотри и читай в нашей статье.
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь