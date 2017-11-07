В Нижнем Тагиле перекроют улицы ради бандитских перестрелок

На время съемок картины Сергея Урсуляка «Ненастье» в Нижнем Тагиле ограничат автомобильное движение по семи улицам. Согласно постановлению, опубликованному на официальном сайте города, дороги будут перекрывать 7—10 ноября , передает «Уралинформбюро».

Сегодня с 07.30 до 13.30 нельзя будет проехать по улице Пархоменко (от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса), с 09.00 до 17.00 — по улице Балакинской (от Индустриальной до дома № 34 по Балакинской).

8 ноября с 09.00 до 17.00 будет недоступна для автомобилистов дорога на Верхнюю Черемшанку (от Быкова до Кленовой).

9 ноября с 07.00 до 12.30 перекроют улицу Октябрьской революции (от Газетной до Циолковского), а также Фестивальную улицу (от Кулибина до пересечения Красногвардейской — Садоводов) с 09.00 до 17.00.

10 ноября с 8 утра до 14.00 закрыты будут Больничный переулок и улица Балакинская на участке от Землячки до Гвардейской.