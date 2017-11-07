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07:51 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Венера, Юпитер и Луна устроят космический флэшмоб в небе над Средним Уралом

Два ярких события пройдут в середине ноября.

В ноябре жители Среднего Урала увидят как Венера, Юпитер и Луна выстроятся в равносторонний треугольник. Об уникальном астрономическом явлении рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, сообщает во вторник, 7 ноября, корреспондент «АиФ-Урал».

Первое явление произойдет 13 ноября, когда две самые яркие планеты Венера и Юпитер выстроятся рядом друг с другом в небе над Уралом. «Их будет разделять расстояние чуть меньше видимого размера Луны. Но видны они будут на светлом небе и низко над горизонтом в юго-восточной части неба примерно с 7.30 до 8.00», — отмечает уральский ученый.

На пятый день после этого события Венера, Юпитер и Луна выстроятся в равносторонний треугольник. Это событие можно будет наблюдать 17 ноября с также с 7.30 до 8.00 в восточной части неба. «Объекты потеряются в лучах зари. Если использовать бинокль или использовать объектив с фокусным расстоянием от 100 мм при съемке на фотоаппарат, то у Луны можно обнаружить пепельный свет, а у Юпитера наблюдать 4 спутника: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто», — говорит Владилен Санакоев.

Напомним, что в конце октября уральцы смогли наблюдать метеоритный поток Ориониды. Любитель-астроном из Ирбита Илья Янковский снимал падение метеоритов с нескольких камер.

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