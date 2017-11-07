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08:39 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинцы не против вернуть 7 ноября в праздничный календарь

7 ноября исполняется 100 лет со Дня Октябрьской революции 1917 года. До 1991 года 7 ноября был главным праздником СССР и носил название — День Великой Октябрьской социалистической революции.

В течение всей советской эпохи 7 ноября был «красным днем календаря», то есть государственным праздником, который отмечали не только особым цветом в ежедневнике, но и обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими в каждом городе страны.

История этого праздника закончилась с распадом Советского Союза. В современной России праздник был переименован сначала в День согласия и примирения, а затем и упразднен вовсе.

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС решили узнать, хотят ли южноуральцы вернуть праздник 7 ноября, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». По данным исследования, большинство опрошенных челябинцев (53,4%) поддержали эту идею. Чаще так отвечали респонденты в возрасте старше 50 лет. Треть опрошенных (33,6%) отметили, что в возвращении 7 ноября как праздника необходимости нет. Это, в основном, молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Социологи отмечают, что больше всего противников этого праздника живет в Металлургическом районе города.

Эксперты также добавляют, что новые «красные» даты, в частности День народного единства, приживаются среди жителей региона с трудом. Специалисты связывают это с долгой советской историей, носителями традиций которой остаются люди старшего поколения.

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