Челябинцы не против вернуть 7 ноября в праздничный календарь

В течение всей советской эпохи 7 ноября был «красным днем календаря», то есть государственным праздником, который отмечали не только особым цветом в ежедневнике, но и обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими в каждом городе страны.

История этого праздника закончилась с распадом Советского Союза. В современной России праздник был переименован сначала в День согласия и примирения, а затем и упразднен вовсе.

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС решили узнать, хотят ли южноуральцы вернуть праздник 7 ноября, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». По данным исследования, большинство опрошенных челябинцев (53,4%) поддержали эту идею. Чаще так отвечали респонденты в возрасте старше 50 лет. Треть опрошенных (33,6%) отметили, что в возвращении 7 ноября как праздника необходимости нет. Это, в основном, молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Социологи отмечают, что больше всего противников этого праздника живет в Металлургическом районе города.