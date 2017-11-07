Более трех тысяч новосибирцев могут лишиться своих автомобилей
Легковые автомобили планируется арестовывать у жителей Новосибирска и районов области, после чего машины будут находиться на ответственном хранении у взыскателя.
Легковые автомобили планируется арестовывать у жителей Новосибирска и районов области, после чего машины будут находиться на ответственном хранении у взыскателя.
Сотрудники Сибирской энергетической компания (СИБЭКО) вместе с региональным управлением службы судебных приставов в рамках работы по взысканию дебиторской задолженности за отопление и горячую воду начали реализовывать совместную кампанию по аресту и изъятию легковых автомобилей, принадлежащих недобросовестным абонентам.
«С такими последствиями могут столкнуться более 3000 клиентов энергокомпании, — сообщила VN.ru
Добавим, что с января по октябрь 2017 года «СИБЭКО» направила в суды Новосибирска, Куйбышева и села Криводановка 25 тысяч заявлений на вынесение судебных приказов по взысканию задолженности с потребителей — физических лиц, не оплачивающих отопление и горячую воду.
«Неприятных последствий, связанных с урегулированием задолженности, можно избежать, если вовремя обратиться в ресурсоснабжающую организацию для урегулирования вопроса погашения задолженности в досудебном порядке, — продолжает представитель “СИБЭКО”. — В результате обращения наши специалисты составят и согласуют индивидуальный график оплаты за потребленные ресурсы, в котором будут отражены точные срок и сумма, перечисляемая в счет долга».
Позвонив по телефону «горячей линии», абонент может получить полную информацию о причине и периоде образования задолженности, после чего энергокомпания заключит с потребителем устное соглашение об оплате долга, и будет взаимодействовать с клиентом до полного его погашения. Телефон «горячей линии» АО «СИБЭКО»: 289−29−09.