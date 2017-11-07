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08:57 (мск), источник: VN.ru

Более трех тысяч новосибирцев могут лишиться своих автомобилей

Легковые автомобили планируется арестовывать у жителей Новосибирска и районов области, после чего машины будут находиться на ответственном хранении у взыскателя.

Сотрудники Сибирской энергетической компания (СИБЭКО) вместе с региональным управлением службы судебных приставов в рамках работы по взысканию дебиторской задолженности за отопление и горячую воду начали реализовывать совместную кампанию по аресту и изъятию легковых автомобилей, принадлежащих недобросовестным абонентам.

«С такими последствиями могут столкнуться более 3000 клиентов энергокомпании, — сообщила VN.ru пресс-секретарь АО “СИБЭКО” Анастасия Степанова. —  Легковые автомобили планируется арестовывать у абонентов, в отношении которых возбуждено исполнительное производство, после чего имущество будет находиться на ответственном хранении у взыскателя. В соответствии с нормами российского законодательства потребители будут обязаны погасить задолженность перед энергокомпанией в течение десяти дней. В противном случае, арестованные машины будут переданы судебными приставами на реализацию».

Добавим, что с января по октябрь 2017 года «СИБЭКО» направила в суды Новосибирска, Куйбышева и села Криводановка 25 тысяч заявлений на вынесение судебных приказов по взысканию задолженности с потребителей — физических лиц, не оплачивающих отопление и горячую воду.

«Неприятных последствий, связанных с урегулированием задолженности, можно избежать, если вовремя обратиться в ресурсоснабжающую организацию для урегулирования вопроса погашения задолженности в досудебном порядке, — продолжает представитель “СИБЭКО”. —  В результате обращения наши специалисты составят и согласуют индивидуальный график оплаты за потребленные ресурсы, в котором будут отражены точные срок и сумма, перечисляемая в счет долга».

Позвонив по телефону «горячей линии», абонент может получить полную информацию о причине и периоде образования задолженности, после чего энергокомпания заключит с потребителем устное соглашение об оплате долга, и будет взаимодействовать с клиентом до полного его погашения. Телефон «горячей линии» АО «СИБЭКО»: 289−29−09.

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