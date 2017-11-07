Новая онкополиклиника Челябинска приняла первых пациентов

Источник: Uralpress.ru

«Мы начали работу в спокойном режиме, — подчеркивает заместитель главного врача ЧОКЦО и ЯМ Наталья Ворошина. — Администраторы помогают пациентам сориентироваться: одна регистратура отведена под областных пациентов, другая рассчитана на жителей Челябинска. Еще один немаловажный момент — просим пациентов обязательно снимать верхнюю одежду в гардеробе, чтобы уютно и комфортно было всем — и им самим, и докторам».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЧОКЦО и ЯМ, новое здание рассчитано на 500 посещений в смену и работает теперь в две смены с 7 до 19 часов. В поликлинике прием ведут 24 врача по 29 направлениям, 21 медсестра, 14 работников регистратуры и один администратор.