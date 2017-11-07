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08:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Потерпевшие по делу об обрушении омской казармы дошли до главы СКР

Александр Бастрыкин может встретиться с потерпевшими уже 8 октября.

Помощники главы Следственного комитета России внесли в качестве кандидатов на встречу с ним группу потерпевших по резонансному уголовному делу об обрушении казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске, произошедшем в 2015 году.

Как пишет «Коммерсант», на встречу с Александром Бастрыкиным отправляются бывший десантник, оставшийся в результате обрушения казармы без ног, а также вдова и мать погибших военнослужащих. По словам адвоката потерпевших Ольги Рыбаковой, ее подзащитные намерены донести до главы СКР «информацию о неоправданно затянувшемся расследовании трагедии, унесшей жизни 24 молодых людей, а также о том, что среди обвиняемых, по их версии, не должно быть командования части».

Напомним, резонансная трагедия в Омске произошла 12 июля 2015 года. При обрушении казармы погибли 24 новобранца, еще примерно 20 солдат получили травмы. Производство по уголовному делу до сих пор не закончено. Потерпевшие опасаются, что фигуранты дела — строитель казармы — так и не отправятся в тюрьму, поскольку срок давности истечет к моменту обвинительного приговора. Кроме того, потерпевших не устраивает, что на скамье подсудимых могут оказаться бывший начальник 242-го центра полковник Олег Пономарев и его заместитель по тылу полковник Владислав Пархоменко. Ранее потерпевшие записали несколько видеообращений в защиту офицеров, однако они не были услышаны ни ГВСУ СКР, ни Главной военной прокуратурой.

— Десантники в силу своих должностных обязанностей, знаний и служебной практики в принципе не могли определить, что строительные конструкции объекта находятся в аварийном состоянии, а в ходе ремонтных работ появились новые дефекты, — уточняет издание.

Прием главы СКР, на который рассчитывают попасть потерпевшие, назначен на 8 ноября.

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