Омичей насмешили перемигивающиеся друг с другом лампочки на многоэтажке
Лампочки на доме № 426 в 16 Военном городке мигают все ночь
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Лампочки на доме № 426 в 16 Военном городке мигают все ночь
Анонимный житель Омска снял любопытное «явление» на видео, которым поделился в соцсетях.
Группа лиц по предварительному сговору поставила на подъездах дома 426 в 16 военном городке фотореле. Но как поставила… Теперь всю ночь такая светомузыка, — пишет автор.
По его словам фотореле было установлено коммунальщиками всего в трех сантиметрах над лампочками,
Омичи это видео оценили, посчитав его весьма забавным и даже связав светомузыку с приближающимся Новым годом.