Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Как соцсети меняют медицину
В центре Москвы задержали более 260 человек
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
В Саудовской Аравии погиб принц
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
В Москве жестоко избили чемпиона мира по кикбоксингу Липового
Умерла самая сильная женщина планеты Румянцева
«Влюбилась сразу»: Сотникова о единственном муже-дворнике
«Принцип раздельного поражения» — эксперт о С-500
Анджелина Джоли вышла в свет в мини-платье
79-летняя Джейн Фонда надела полупрозрачное платье (фото)
В Киеве назвали «невиданным» запрет Польши на въезд радикалов
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
12Таиланд прощается с королем
08:27 (мск), источник: СуперОмск

Омичей насмешили перемигивающиеся друг с другом лампочки на многоэтажке

Лампочки на доме № 426 в 16 Военном городке мигают все ночь из-за неправильно установленного фотореле.

Анонимный житель Омска снял любопытное «явление» на видео, которым поделился в соцсетях.

Группа лиц по предварительному сговору поставила на подъездах дома 426 в 16 военном городке фотореле. Но как поставила… Теперь всю ночь такая светомузыка, — пишет автор.

По его словам фотореле было установлено коммунальщиками всего в трех сантиметрах над лампочками, из-за чего они реагируют сами на себя.

Во время загрузки произошла ошибка.

Омичи это видео оценили, посчитав его весьма забавным и даже связав светомузыку с приближающимся Новым годом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Трамп попросил у конгресса денег на защиту от Северной Кореи
В Австралии автомобиль врезался в школу
Политологи констатировали резкий рост числа протестов в России
Россию могут допустить до ОИ-2018 с запретом на исполнение гимна
Опрос: почти половина россиян довольна работой полиции
В США уволили женщину, показавшую кортежу Трампа средний палец
Найден способ управлять сексуальным желанием
Спорт
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи Сборная Аргентины прибыла в Москву, и молодая ее часть даже провела первую тренировку. Лионель Месси — тоже в столице
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошло хюгге-окрашивание (фото) Скандинавский стиль хюгге вошел в моду не только как образ жизни, но недавно стал и бьюти-трендом. Как он выглядит в окрашивании волос, смотри и читай в нашей статье.
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь