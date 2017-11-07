Омичей насмешили перемигивающиеся друг с другом лампочки на многоэтажке

Анонимный житель Омска снял любопытное «явление» на видео, которым поделился в соцсетях.

Группа лиц по предварительному сговору поставила на подъездах дома 426 в 16 военном городке фотореле. Но как поставила… Теперь всю ночь такая светомузыка, — пишет автор.

По его словам фотореле было установлено коммунальщиками всего в трех сантиметрах над лампочками, из-за чего они реагируют сами на себя.

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