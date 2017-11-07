Жителям нескольких районов Волгограда сделали перерасчет платы за отопление
«Концессии теплоснабжения» сделали перерасчет платы за отопление некоторым жителям Краснооктябрьского и Ворошиловского районов Волгограда.
«Концессии теплоснабжения» сделали перерасчет платы за отопление некоторым жителям Краснооктябрьского и Ворошиловского районов Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в компании, перерасчет сделали жителям поселка Металлургов, где собственник котельной незаконно лишил людей тепла и начал отапливать дома только после вступления в силу соответствующего решения суда. Кроме того, перерасчет сделали жильцам ряда домов в Краснооктябрьском районе, где в ходе капремонта не был завершен монтаж внутридомовых систем отопления. «А также волгоградцам, проживающим в нескольких домах в Ворошиловском районе, где подачу тепла задержала ведомственная котельная», — отметили в компании.
«На сегодняшний день все эти дома отапливаются. Несмотря на то, что “Концессии теплоснабжения” в срок подготовили сети к приему тепла, а начало отопительного сезона было задержано по вине сторонних организаций, ресурсоснабжающая организация приняла решение сделать по этим домам перерасчет», — объяснили в компании.
Часть жителей домов увидят перерасчет уже в квитанции за октябрь. По остальным сумма перерасчета будет отражена в платежках за ноябрь.