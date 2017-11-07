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09:01 (мск), источник: VLADNEWS

Китайский циклон накроет Владивосток ближайшей ночью

В крае пройдут осадки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 72% 764 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: VLADNEWS

Сегодня, 7 ноября, к западным границам Приморья с северо-востока Китая подойдет циклон, в результате чего в отдельных районах начнутся небольшие дожди. В передней части циклона на край будет выноситься теплый воздух, благодаря чему температурный фон останется довольно высоким даже при натекании облачности — +6…+14 °С, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Владивосток ночью также накрыла облачность, при слабом южном ветре температура колебалась в пределах +4…+6 °С. Днем облачная погода сохранилась, вечером в крае возможен небольшой дождь. Температура +11…+13 °С.

В течение следующих суток циклон продолжит смещаться по территории Приморского края. Ночью и утром осадки в виде дождя, местами со снегом охватят большую часть края, в отдельных районах пройдут сильные. Минимальные температуры воздуха составят от +1 °С до +6 °С, в отдельных районах до 0…-5 °С.

Днем 8 ноября небольшие и умеренные осадки сохранятся в восточной половине края. За фронтом вторгнется холодная воздушная масса, усилится северо-западный ветер, похолодает. Основной температурный фон ожидается в пределах −1…+4 °С, на побережье до +4…+9 °С.

Во Владивостоке ближайшей ночью и утром сохранятся небольшие, временами умеренные осадки. Температурный фон составит +5…+7 °С. Утром усилится северо-западный ветер. Завтра днем осадки прекратятся, сохранится сильный ветер, столбики термометров не поднимутся выше +6…+8 °С.

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