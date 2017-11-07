Китайский циклон накроет Владивосток ближайшей ночью
В крае пройдут осадки.
В крае пройдут осадки.
Сегодня, 7 ноября, к западным границам Приморья с
Владивосток ночью также накрыла облачность, при слабом южном ветре температура колебалась в пределах +4…+6 °С. Днем облачная погода сохранилась, вечером в крае возможен небольшой дождь. Температура +11…+13 °С.
В течение следующих суток циклон продолжит смещаться по территории Приморского края. Ночью и утром осадки в виде дождя, местами со снегом охватят большую часть края, в отдельных районах пройдут сильные. Минимальные температуры воздуха составят от +1 °С до +6 °С, в отдельных районах до 0…-5 °С.
Днем 8 ноября небольшие и умеренные осадки сохранятся в восточной половине края. За фронтом вторгнется холодная воздушная масса, усилится
Во Владивостоке ближайшей ночью и утром сохранятся небольшие, временами умеренные осадки. Температурный фон составит +5…+7 °С. Утром усилится