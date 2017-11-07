Северных оленей не пустили в самолет Новосибирск-Чита

Зоопарк имени Ростислава Шило в Новосибирске практически каждый день в октябре отправлял животных на новое место жительства. «Ежегодно осень становится временем массовых отправок и получений. Этому есть простое объяснение: молодняк подрастает, и его уже можно отселять от родителей, — говорит начальник информационно-методического отдела Евгения Пирожкова. — Биологи зоопарков обмениваются сведениями, делают запросы кураторам программ сохранения, размножения и принимают решение, кого куда отправить».

В этом году коллекции многих российских зоологических парков пополнились животными, рожденными в Новосибирске. «В Московский зоопарк мы отправили самку харзы и кустарниковую собаку, — продолжает Евгения Пирожкова. — Сахалинский зоопарк получил от нас двух харз. Животные молодые, наши коллеги рассчитывают, что у пары в скором будущем появятся детеныши. В Омск мы отправили носуху, во Владивосток — даурского журавля, белоплечего орлана, мандаринок, рябчиков. В Челябинском зоопарке теперь будут жить наши эдиповые тамарины, харза».

Особого внимания заслуживает отправка животных в зоопарк Читы. Туда из Новосибирского зоопарка переехали северные олени, каракал, пони, пара камышовых котов. Перевозка крупных животных — это всегда непростая задача. Авиатранспорт — самый быстрый способ, но у авиакомпаний есть ограничения по размеру перевозимых клеток.

«Размер северных оленей не позволил переправить их из одного города в другой регулярным авиарейсом, — добавила Пирожкова. — Поэтому их решили везти на грузовом автомобиле. На дорогу ушло около 40 часов. Наши коллеги сообщили нам, что животные хорошо перенесли такое вынужденное путешествие и уже освоились на новом месте».