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09:41 (мск), источник: VN.ru

Северных оленей не пустили в самолет Новосибирск-Чита

В Новосибирске зоопарк имени Ростислава Шило раздал другим зверинцам России партию животных, среди которых северные олени, пони и журавль. Однако размер северных оленей не позволил переправить их из одного города в другой регулярным авиарейсом.

Зоопарк имени Ростислава Шило в Новосибирске практически каждый день в октябре отправлял животных на новое место жительства. «Ежегодно осень становится временем массовых отправок и получений. Этому есть простое объяснение: молодняк подрастает, и его уже можно отселять от родителей, — говорит начальник информационно-методического отдела Евгения Пирожкова. — Биологи зоопарков обмениваются сведениями, делают запросы кураторам программ сохранения, размножения и принимают решение, кого куда отправить».

В этом году коллекции многих российских зоологических парков пополнились животными, рожденными в Новосибирске. «В Московский зоопарк мы отправили самку харзы и кустарниковую собаку, — продолжает Евгения Пирожкова. — Сахалинский зоопарк получил от нас двух харз. Животные молодые, наши коллеги рассчитывают, что у пары в скором будущем появятся детеныши. В Омск мы отправили носуху, во Владивосток — даурского журавля, белоплечего орлана, мандаринок, рябчиков. В Челябинском зоопарке теперь будут жить наши эдиповые тамарины, харза».

Особого внимания заслуживает отправка животных в зоопарк Читы. Туда из Новосибирского зоопарка переехали северные олени, каракал, пони, пара камышовых котов. Перевозка крупных животных — это всегда непростая задача. Авиатранспорт — самый быстрый способ, но у авиакомпаний есть ограничения по размеру перевозимых клеток.

«Размер северных оленей не позволил переправить их из одного города в другой регулярным авиарейсом, — добавила Пирожкова. — Поэтому их решили везти на грузовом автомобиле. На дорогу ушло около 40 часов. Наши коллеги сообщили нам, что животные хорошо перенесли такое вынужденное путешествие и уже освоились на новом месте».

Добавим, в зоопарке заявили о том, что в ближайшее время еще планируются отправки и получения животных.

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