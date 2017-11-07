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09:32 (мск), источник: РИА Новости

В Тибете построят самый высокий в мире планетарий

ПЕКИН, 7 ноя — РИА Новости. Самый высокий в мире планетарий начнут строить в следующем году в столице Тибета Лхасе на юго-западе Китая в следующем году, сообщает Центральное телевидение Китая.

Источник: РИА Новости

Сообщается, что в настоящее время специалисты уже начали прорабатывать дизайн будущего планетария. Местное правительство и эксперты приняли решение объединить с будущим планетарием уже существующие музей естественных наук и музей технологий и выставочный центр и создать некоммерческий музейный комплекс.

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После завершения строительства планетария в нем будет установлен оптический телескоп диаметром один метр.

По словам главы регионального управления науки и технологий Ван Цзюньзце, благодаря своему уникальному географическому положению, планетарий будет играть важную роль в наблюдении за звездами и в пространственно-временной астрономии, несмотря на то, что у него не будет оптического телескопа, способного попасть в международную Научную сеть оптических инструментов астрометрических и фотометрических наблюдений (ISON).

Сколько времени потребуется на строительство планетария, не уточняется.

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