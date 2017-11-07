Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Нужно ли будет ходить к врачу через 10 лет
Гимнастка РФ, собравшая все золото мира за 5 лет, ушла из спорта
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
В Москве жестоко избили чемпиона мира по кикбоксингу Липового
Умерла самая сильная женщина планеты Румянцева
«Влюбилась сразу»: Сотникова о единственном муже-дворнике
"Двойная радость": СМИ о третьем ребенке Миддлтон
Полина Гагарина продемонстрировала стойку на руках (фото)
47-летняя Мелания Трамп блистала на банкете в Токио (фото)
СМИ: Башаров впервые за годы комментирует развод с Архаровой
«Влюбилась сразу»: Сотникова о своем муже-дворнике
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Таиланд прощается с королем
09:57 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Тагильчан предупредили о перестрелках в центре города

Администрация города распорядилась перекрыть улицы.

Ради съемок фильма по роману известного уральского писателя Алексея Иванова «Ненастье» в Нижнем Тагиле три дня будут перекрывать улицы. Как сообщили 7 ноября корреспонденту «АиФ-Урал» в пресс-службе горадминистрации, ради безопасности в городе решили не пускать автомобилистов на площадки, выбранные «Москино» для фильма о 90-х, в том числе — со сценами перестрелок.

В постановлении мэрии указано, что 7 ноября движение будет закрыто по улице Пархоменко от проспекта Ленина до Карла Маркса с 07.30 до 13.30, по Балакинской от Индустриальной до дома Балакинской, 34 с 09.00 до 17.00. Завтра с 9:00 до 17:00 нельзя будет проехать по автодороге на Верхнюю Черемшанку от Быкова до Кленовой. И в четверг перекрыты будут улица Октябрьской революции на от Газетной до Циолковского с 07.00 до 12.30, по Фестивальной от Кулибина до перекрестка Красногвардейской — Садоводов с 09.00 до 17.00. Последние перекрытия пройдут 10 ноября — в 8:00 до 14:00 закроют Больничный переулок и Балакинскую от Землячки до Гвардейской.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
От горячего до десерта. Рецепты из засохшего хлеба
Трамп попросил у конгресса денег на защиту от Северной Кореи
В Австралии автомобиль врезался в школу
Эксперты рассказали о резком росте числа протестов в России
Спейси и Вайнштейн начали лечиться от сексуальной зависимости
AliExpress сократит сроки доставки в Россию в четыре раза
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войны
Рукопись убийцы Ли Харви Освальда выставлена на торги
Спорт
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи Сборная Аргентины прибыла в Москву, и молодая ее часть даже провела первую тренировку. Лионель Месси — тоже в столице
Авто
Глава МВД заявил о новых экзаменах для профессиональных водителей Нововведение будет внедряться в ближайшее время совместно с Министерством транспорта России
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как выглядит возрастной макияж: мнение эксперта Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь