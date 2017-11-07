Тагильчан предупредили о перестрелках в центре города

Ради съемок фильма по роману известного уральского писателя Алексея Иванова «Ненастье» в Нижнем Тагиле три дня будут перекрывать улицы. Как сообщили 7 ноября корреспонденту «АиФ-Урал» в пресс-службе горадминистрации, ради безопасности в городе решили не пускать автомобилистов на площадки, выбранные «Москино» для фильма о 90-х, в том числе — со сценами перестрелок.

В постановлении мэрии указано, что 7 ноября движение будет закрыто по улице Пархоменко от проспекта Ленина до Карла Маркса с 07.30 до 13.30, по Балакинской от Индустриальной до дома Балакинской, 34 с 09.00 до 17.00. Завтра с 9:00 до 17:00 нельзя будет проехать по автодороге на Верхнюю Черемшанку от Быкова до Кленовой. И в четверг перекрыты будут улица Октябрьской революции на от Газетной до Циолковского с 07.00 до 12.30, по Фестивальной от Кулибина до перекрестка Красногвардейской — Садоводов с 09.00 до 17.00. Последние перекрытия пройдут 10 ноября — в 8:00 до 14:00 закроют Больничный переулок и Балакинскую от Землячки до Гвардейской.