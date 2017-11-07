Учёные объяснили загадку незамерзающей воды на Энцеладе
Учёные выдвинули новую гипотезу, объясняющую загадку незамерзающей воды на спутнике Сатурна Энцеладе. Об этом сообщает портал Phys.org.
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Учёные выдвинули новую гипотезу, объясняющую загадку незамерзающей воды на спутнике Сатурна Энцеладе. Об этом сообщает портал Phys.org.
Фактором, обеспечивающим наличие жидкой воды под ледяным покровом Энцелада, может являться приливное ускорение.
При условии, что ядро небесного тела пронизано порами, оно может поддерживать гидротермальную активность в подземных океанах спутника на протяжении миллиардов лет, пишет Лайф.ру.
Подобные условия крайне повышают возможность зарождения жизни на Энцеладе.