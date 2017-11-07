Как Великобритания полюбила Камиллу Паркер-Боулз
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Еще лет 15 назад было сложно представить, что любовница принца Чарльза станет второй по значимости женщиной в Соединенном Королевстве, будет встречаться с женой султана Брунея в рамках официального визита, а британские газеты будут обсуждать ее элегантные наряды и отличное чувство юмора.
Что происходило в ее жизни и в жизни самого Чарльза, англичан не интересовало.
Зато заинтересовало сейчас. В конце июня 2017 года в Великобритании вышла книга «Герцогиня: Нерасказанная история», которую написала королевский биограф Пенни Джунор. После выхода книги британцы узнали, что в 1973 году Чарльз умолял Камиллу не выходить замуж за офицера Эндрю
То, что они созданы друг для друга,
Она ждала от него предложения и при этом была с ним несчастлива, потому что Эндрю открыто ей изменял и никогда, в
Тем не менее, как рассказывает в своей книге Пенни Джунор, она была одержима идеей выйти за него. А вот Лючия
Они встретились в гостях у Лючии — она специально попросила их прийти на вечеринку пораньше. Принцу Чарльзу она заранее описала Камиллу как «симпатичную, с теплым и естественным нравом». А познакомив их, она заявила, что теперь им нужно быть очень осторожными — все знали, что прабабушка Камиллы Элис Кеппел долгие годы была любовницей прадеда Чарльза, короля Эдуарда VII.
И они действительно сразу поладили — Камилла и вправду была остроумна, открыта и естественна. Они стали видеться каждый раз, когда выдавалась такая возможность.
Встречались они редко — зато в 1972 году начали проводить вместе все свободное время.
В своей книге Пенни Джунор утверждает, что они с самого начала знали, что их роман не может закончиться свадьбой — Камилла была недостаточно благородного происхождения, чтобы выйти за будущего короля. К тому же, она была
Утверждали еще, что двоюродный дед Чарльза, лорд Маунтбеттен, хотел женить Чарльза на своей внучке Аманде Нэтчбулл. Некоторые думают, что
После того, как Камилла вышла замуж, дружба с принцем Чарльзом продолжилась — в конце концов, они люди одного круга и просто не могли не видеться (хотя на ее свадьбу он не пришел). Потом отношения переросли в романтические.
На леди Диане он женился в 1981 году. История их брака известна — окончательно он распался в 1996-м. Камилла
Несколько лет — и до развода Чарльза и Дианы, и после — о Камилле говорили как о женщине, разрушившей брак принцессы, которую все обожали. Так сказках бывают добрые принцессы и злые ведьмы: Камилла
Впервые выйти вместе в свет они решились в 1999-м. В 2001-м она стала президентом Национального общества борьбы с остеопорозом. Чуть позже — встретилась с королевой, можно считать, что тогда она одобрила отношения сына. В 2005-м они
2017 год, похоже, все меняет. Все началось с книги Пенни Джунор, после публикации которой в прессе стали активно обсуждать тот факт, что Чарльз рыдал перед своей свадьбой в 1981-м. После этого английские газеты начали писать о Камилле как о иконе стиля (верный признак того, что она перестала быть ведьмой). Их поездка по
Сама же герцогиня Корнуольская в поездке по ЮВА рассказывала о том, как это важно — достойно стареть. Сейчас ей 70 — она считает, что йога и пилатес для пожилых людей чрезвычайно полезны. На встрече с султаном Брунея она сказала, что в 11-дневной поездке уже страшно устала