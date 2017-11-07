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17:42 (мск), источник: Газета.Ру

Как Великобритания полюбила Камиллу Паркер-Боулз

Страны Юго-Восточной Азии принимают членов британской королевской семьи, принца Чарльза и его супругу Камиллу — они находятся там в рамках 11-дневного тура. Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская посещают Малайзию, Бруней, Сингапур и другие государства региона, и каждый их шаг с восторгом комментирует британская пресса. «Газета.Ru» — о том, как Великобритания перестала ненавидеть эту пару.

Источник: Reuters

Еще лет 15 назад было сложно представить, что любовница принца Чарльза станет второй по значимости женщиной в Соединенном Королевстве, будет встречаться с женой султана Брунея в рамках официального визита, а британские газеты будут обсуждать ее элегантные наряды и отличное чувство юмора.

Для большинства жителей Великобритании она была разлучницей и интриганкой. Диану обожали. Камиллу — ненавидели.

Что происходило в ее жизни и в жизни самого Чарльза, англичан не интересовало.

Зато заинтересовало сейчас. В конце июня 2017 года в Великобритании вышла книга «Герцогиня: Нерасказанная история», которую написала королевский биограф Пенни Джунор. После выхода книги британцы узнали, что в 1973 году Чарльз умолял Камиллу не выходить замуж за офицера Эндрю Паркера-Боулза, а ночь накануне собственной свадьбы провел в слезах. А еще лишний раз убедились, что Камилла идеально подходила принцу Чарльзу.

То, что они созданы друг для друга, когда-то решила их общая знакомая Лючия Санта-Крус, дочь посла Чили и историк, несколько лет дружившая с Чарльзом. К тому моменту знакомства Камиллу Шэн уже пять лет связывали отношения с офицером кавалерии Эндрю Паркером-Боулзом (сыном хороших друзей королевы-матери, близким к королевской семье молодым человеком).

Источник: Reuters

Она ждала от него предложения и при этом была с ним несчастлива, потому что Эндрю открыто ей изменял и никогда, в общем-то, ее не ценил.

Тем не менее, как рассказывает в своей книге Пенни Джунор, она была одержима идеей выйти за него. А вот Лючия Санта-Крус решила, что она заслуживает чего-то лучшего. Например, знакомства с застенчивым принцем Уэльским.

Они встретились в гостях у Лючии — она специально попросила их прийти на вечеринку пораньше. Принцу Чарльзу она заранее описала Камиллу как «симпатичную, с теплым и естественным нравом». А познакомив их, она заявила, что теперь им нужно быть очень осторожными — все знали, что прабабушка Камиллы Элис Кеппел долгие годы была любовницей прадеда Чарльза, короля Эдуарда VII.

И они действительно сразу поладили — Камилла и вправду была остроумна, открыта и естественна. Они стали видеться каждый раз, когда выдавалась такая возможность.

Но Чарльзу было 22 — и у тех, кто решал его судьбу, были на него другие планы — он проходил военную подготовку, служил в Королевских военно-воздушных силах.

Встречались они редко — зато в 1972 году начали проводить вместе все свободное время.

Источник: Reuters

В своей книге Пенни Джунор утверждает, что они с самого начала знали, что их роман не может закончиться свадьбой — Камилла была недостаточно благородного происхождения, чтобы выйти за будущего короля. К тому же, она была по-прежнему влюблена в Эндрю Паркера-Боулза, несмотря на его романы с другими женщинами (он как раз в то время встречался с сестрой принца Чарльза, принцессой Анной). Однако это лишь одно объяснение того, что в 1973 году она, все-таки дождавшись предложения от Эндрю, вышла за него, оставив Чарльза в отчаянии. Есть предположения, что Чарльз ждал окончания службы, чтобы сделать Камилле предложение.

Утверждали еще, что двоюродный дед Чарльза, лорд Маунтбеттен, хотел женить Чарльза на своей внучке Аманде Нэтчбулл. Некоторые думают, что королева-мать хотела, чтобы женой принца стала одна из девушек из семьи Спенсер, внучек ее подруги леди Фермой. Это, кстати, в результате и произошло.

После того, как Камилла вышла замуж, дружба с принцем Чарльзом продолжилась — в конце концов, они люди одного круга и просто не могли не видеться (хотя на ее свадьбу он не пришел). Потом отношения переросли в романтические.

Источник: Reuters

На леди Диане он женился в 1981 году. История их брака известна — окончательно он распался в 1996-м. Камилла Паркер-Боулз разошлась с мужем годом раньше. Счастлива с ним она никогда не была — Эндрю по-прежнему заводил многочисленных любовниц, среди которых были и ее подруги, не уделял ей внимание, а ее собственные попытки как-то наладить свою жизнь (например, заниматься охотой и садоводством) не помогли ей стать счастливее. В браке родилось двое детей, Том и Лора.

О ее отношениях с Чарльзом публике стало известно в 1992-м — разумеется, ее осудили.

Несколько лет — и до развода Чарльза и Дианы, и после — о Камилле говорили как о женщине, разрушившей брак принцессы, которую все обожали. Так сказках бывают добрые принцессы и злые ведьмы: Камилла Паркер-Боулз была ведьмой.

Впервые выйти вместе в свет они решились в 1999-м. В 2001-м она стала президентом Национального общества борьбы с остеопорозом. Чуть позже — встретилась с королевой, можно считать, что тогда она одобрила отношения сына. В 2005-м они все-таки поженились — на дворе уже было другое тысячелетие. И все же до последнего времени, несмотря на то, что герцогиня Корнуольская активно занимается благотворительностью, она не была героиней светской хроники.

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Источник: Reuters

2017 год, похоже, все меняет. Все началось с книги Пенни Джунор, после публикации которой в прессе стали активно обсуждать тот факт, что Чарльз рыдал перед своей свадьбой в 1981-м. После этого английские газеты начали писать о Камилле как о иконе стиля (верный признак того, что она перестала быть ведьмой). Их поездка по Юго-Восточной Азии стала, возможно, переломным событием: никогда еще о ней не отзывались как об умной, остроумной супруге будущего короля.

Возможно, Англия начинает привыкать к тому, что главная ведьма начала девяностых станет когда-нибудь принцессой-консортом.

Сама же герцогиня Корнуольская в поездке по ЮВА рассказывала о том, как это важно — достойно стареть. Сейчас ей 70 — она считает, что йога и пилатес для пожилых людей чрезвычайно полезны. На встрече с султаном Брунея она сказала, что в 11-дневной поездке уже страшно устала из-за насыщенного графика, объяснив, что когда становишься старше, это дается все тяжелее. Британская пресса была в восторге от этой шутки.

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