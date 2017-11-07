В 2018 году начнётся проектирование детской поликлиники № 10 в Иркутске
Расходы на разработку проекта здания детской поликлиники № 10 в Иркутске включено в проект бюджета Иркутской области на 2018 год.
Расходы на разработку проекта здания детской поликлиники № 10 в Иркутске включено в проект бюджета Иркутской области на 2018 год.
Об этом 7 ноября 2017 года сообщает
Сейчас поликлиника расположена в приспособленном помещении на первом этаже жилого здания в Свердловском округе, занимает площадь 515,2 кв. м. На каждом участке — около 1250 пациентов (с учётом иногородних детей и прикрепленных к другим поликлиникам), что очень много.
Кроме того, большинство кабинетов малы, что затрудняет осмотр пациентов. Помещение для архива в поликлинике отсутствует. Часть амбулаторных карт вынужденно хранится в кабинетах участковых
Неоднократно в адрес администрации поликлиники поступали жалобы от жителей верхних этажей на неудобства, возникающие в результате работы вентиляционной системы медучреждения и аппаратуры физиотерапевтического кабинета.
Ориентировочная стоимость проектирования здания детской поликлиники № 10 в 2018 году составит 20 млн рублей. Для строительства медицинского учреждения выделен земельный участок площадью больше 4,3 тыс. кв. м.