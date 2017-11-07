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09:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

В 2018 году начнётся проектирование детской поликлиники № 10 в Иркутске

Расходы на разработку проекта здания детской поликлиники № 10 в Иркутске включено в проект бюджета Иркутской области на 2018 год.

Источник: Reuters

Об этом 7 ноября 2017 года сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство здравоохранения.

Сейчас поликлиника расположена в приспособленном помещении на первом этаже жилого здания в Свердловском округе, занимает площадь 515,2 кв. м. На каждом участке — около 1250 пациентов (с учётом иногородних детей и прикрепленных к другим поликлиникам), что очень много. Из-за стеснённых условий невозможно создать комфортные условия ожидания приёма врача — в поликлинике нет просторных холлов, игровой зоны для маленьких пациентов, кабинета здорового ребёнка, комнаты «Мать и дитя».

Кроме того, большинство кабинетов малы, что затрудняет осмотр пациентов. Помещение для архива в поликлинике отсутствует. Часть амбулаторных карт вынужденно хранится в кабинетах участковых врачей-педиатров. Кабинеты массажа, лечебной физкультуры, забора бактериологических анализов, врача-аллерголога-иммунолога, врача-стоматолога находятся в помещении филиала детской поликлиники, расположенном в удалении от основного здания более чем на километр.

Неоднократно в адрес администрации поликлиники поступали жалобы от жителей верхних этажей на неудобства, возникающие в результате работы вентиляционной системы медучреждения и аппаратуры физиотерапевтического кабинета.

Ориентировочная стоимость проектирования здания детской поликлиники № 10 в 2018 году составит 20 млн рублей. Для строительства медицинского учреждения выделен земельный участок площадью больше 4,3 тыс. кв. м.

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