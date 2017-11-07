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09:49 (мск), источник: Новости Перми

Судебные приставы арестовали поголовье крупного рогатого скота

Для исполнения производства сотрудники краевого УФССП выехали в село Козьмодемьянск, где наложили арест на 113 животных, принадлежащих ООО «Поле».

В отдел судебных приставов поступил исполнительный документ о наложении ареста на имущество, принадлежащее ООО «Поле»: 25 голов телок, 27 голов бычков и 180 голов коров породы «Герефорд».

Когда приставы приехал на место, оказалось, что количество скота в исполнительном документе и в действительности не совпадает. Сотрудники компании ответили, что указанного количества животных у них никогда не было.

Было арестовано 18 телок, 23 бычка и 72 коровы. Скот оставлен на хранение ООО «Поле».

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