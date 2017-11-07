Судебные приставы арестовали поголовье крупного рогатого скота
Для исполнения производства сотрудники краевого УФССП выехали в село Козьмодемьянск, где наложили арест на 113 животных, принадлежащих ООО «Поле».
Для исполнения производства сотрудники краевого УФССП выехали в село Козьмодемьянск, где наложили арест на 113 животных, принадлежащих ООО «Поле».
В отдел судебных приставов поступил исполнительный документ о наложении ареста на имущество, принадлежащее ООО «Поле»: 25 голов телок, 27 голов бычков и 180 голов коров породы «Герефорд».
Когда приставы приехал на место, оказалось, что количество скота в исполнительном документе и в действительности не совпадает. Сотрудники компании ответили, что указанного количества животных у них никогда не было.
Было арестовано 18 телок, 23 бычка и 72 коровы. Скот оставлен на хранение ООО «Поле».