Судебные приставы арестовали поголовье крупного рогатого скота

В отдел судебных приставов поступил исполнительный документ о наложении ареста на имущество, принадлежащее ООО «Поле»: 25 голов телок, 27 голов бычков и 180 голов коров породы «Герефорд».

Когда приставы приехал на место, оказалось, что количество скота в исполнительном документе и в действительности не совпадает. Сотрудники компании ответили, что указанного количества животных у них никогда не было.