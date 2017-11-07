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09:49 (мск), источник: СуперОмск

Пропавший бюст Глебова ищут на омских пунктах приема металлолома

Руководство Старо-Северного кладбища Омска подтверждает факт пропажи бюста «советского мэра Омска» Юрия Глебова.

По словам местных работников, о пропаже заявил один из посетителей, пришедший возложить цветы к могиле почетного гражданина города.

«К нам действительно обратился один из посетителей кладбища. По его словам, он пришел положить на могилу цветы и заметил, что бюст пропал. Мы сразу же сообщили в полицию, поддерживаем с ними связь. На данный момент о похитителях ничего не известно, ведутся поиски, проверяются все пункты приема металла», — сообщило «СуперОмску» руководство Старо-Северного кладбища.

Как ранее сообщал «СуперОмск», один из самых уважаемых людей в городе в начале этого года был похоронен на элитном Старо-Северном кладбище на улице Орджоникидзе. Данное место считается одним из самых дорогих для захоронения — там захоронено множество видных омичей и военных, погибших в ходе боевых действий. Также на кладбище похоронен погибший на льду хоккеист омского «Авангарда» Алексей Черепанов.

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