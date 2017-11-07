Пропавший бюст Глебова ищут на омских пунктах приема металлолома

По словам местных работников, о пропаже заявил один из посетителей, пришедший возложить цветы к могиле почетного гражданина города.

«К нам действительно обратился один из посетителей кладбища. По его словам, он пришел положить на могилу цветы и заметил, что бюст пропал. Мы сразу же сообщили в полицию, поддерживаем с ними связь. На данный момент о похитителях ничего не известно, ведутся поиски, проверяются все пункты приема металла», — сообщило «СуперОмску» руководство Старо-Северного кладбища.