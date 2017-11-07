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09:48 (мск), источник: ИА Башинформ

Мэрия Уфы предложила сократить количество ледовых городков

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Нужно ли столице Башкирии столько ледовых городков? Соответствующий опрос среди уфимцев предложено провести мэрией в преддверии подготовки к Новому году-2018.

Как заявили сегодня на оперативном совещании в администрации Уфы, ежегодно в городе обустраивают свыше 100 ледовых городков, более 20 из которых — крупные. При этом в Милане или Париже — далеко не самых бедных городах мира ставят всего по одной большой новогодней елке.

«Давайте проведем опрос среди жителей: нужно ли нам столько ледовых городков? Ведь это всё бюджетные деньги. Меняется общество, традиции, народу на площади приходит мало, а мы шаблонно продолжаем создавать новогоднюю инфраструктуру, — отметили в столичной администрации. — Практически все крупные торговые комплексы берут на себя организацию ледовых городков. Ключевые объекты — да, нужны. Давайте подумаем вместе. Что запланировали, мы выполним, но программу нужно согласовывать вместе с жителями».

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