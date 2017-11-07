Украинка пыталась провезти в Крым почти два млн руб под одеждой

Женщина направлялась в крымскую столицу из Кривого Рога. Во время таможенного контроля украинки сотрудники Погрануправления выявили на ее теле пояс из эластичного бинта, под которым она пыталась провести 31 тысячу долларов США и три тысячи евро в банкнотах различного достоинства. Как пояснила женщина, деньги она прятала от украинских пограничников.
Деньги, которые украинка попыталась провезти через границу Крыма с Украиной под своей одеждой.
«В ходе опроса женщина пояснила, что деньги «везла детям для покупки квартиры в Крыму, декларировать не захотела, побоявшись, что их отнимут в украинском пункте пропуска», — сообщили в пресс-службе Погрануправления.
Средства были изъяты и переданы инспектору Джанкойского таможенного поста, решается вопрос о возбуждении административного дела.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в начале мая текущего года с территории полуострова гражданин Украины попытался вывезти 20 тысяч долларов США, спрятав их в носке.