Украинка пыталась провезти в Крым почти два млн руб под одеждой

Женщина направлялась в крымскую столицу из Кривого Рога. Во время таможенного контроля украинки сотрудники Погрануправления выявили на ее теле пояс из эластичного бинта, под которым она пыталась провести 31 тысячу долларов США и три тысячи евро в банкнотах различного достоинства. Как пояснила женщина, деньги она прятала от украинских пограничников.

Деньги, которые украинка попыталась провезти через границу Крыма с Украиной под своей одеждой.

«В ходе опроса женщина пояснила, что деньги «везла детям для покупки квартиры в Крыму, декларировать не захотела, побоявшись, что их отнимут в украинском пункте пропуска», — сообщили в пресс-службе Погрануправления.

Средства были изъяты и переданы инспектору Джанкойского таможенного поста, решается вопрос о возбуждении административного дела.