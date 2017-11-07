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09:38 (мск), источник: РИА Крым

Украинка пыталась провезти в Крым почти два млн руб под одеждой

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым изъяли у гражданки Украины более двух миллионов рублей, которые она попыталась спрятать под одеждой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Женщина направлялась в крымскую столицу из Кривого Рога. Во время таможенного контроля украинки сотрудники Погрануправления выявили на ее теле пояс из эластичного бинта, под которым она пыталась провести 31 тысячу долларов США и три тысячи евро в банкнотах различного достоинства. Как пояснила женщина, деньги она прятала от украинских пограничников.

Деньги, которые украинка попыталась провезти через границу Крыма с Украиной под своей одеждой.

«В ходе опроса женщина пояснила, что деньги «везла детям для покупки квартиры в Крыму, декларировать не захотела, побоявшись, что их отнимут в украинском пункте пропуска», — сообщили в пресс-службе Погрануправления.

Средства были изъяты и переданы инспектору Джанкойского таможенного поста, решается вопрос о возбуждении административного дела.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в начале мая текущего года с территории полуострова гражданин Украины попытался вывезти 20 тысяч долларов США, спрятав их в носке.

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