Акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!» стартует 14 ноября
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!» стартует 14 ноября. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!» стартует 14 ноября. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.
Спасатели проведут акцию «Не прожигай свою жизнь!» для привлечения внимания к проблеме пожаров и гибели людей
Мероприятия пройдут в четыре этапа. В первый день акции участники проедут по «Маршруту безопасности» и посетят наиболее оживленные места городов и населенных пунктов, чтобы рассказать о правилах пожарной безопасности как можно большему количеству людей. Активно будут использоваться
Второй этап начнется 15 ноября и продлится до 22-го. В течение недели спасатели будут встречаться с людьми в организациях и на предприятиях, в пунктах общественного питания, санаториях и учреждениях здравоохранения. С работниками поговорят о пожарной безопасности, расскажут о проблеме неосторожного курения.
Третий этап акции пройдет
На финальном этапе, с 29 ноября по 1 декабря, работники МЧС проведут яркие мероприятия в местах массового пребывания людей. В концертной программе примут участие звезды белорусской эстрады и коллективы художественной самодеятельности. На игровых площадках, организованных спасателями, дети и взрослые смогут не только интересно, но и с пользой провести время. Также будут организованы тематические фотозоны.
Ежегодно в Беларуси почти 1 тыс. пожаров происходит