Акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!» стартует 14 ноября

Источник: БЕЛТА

Спасатели проведут акцию «Не прожигай свою жизнь!» для привлечения внимания к проблеме пожаров и гибели людей из-за неосторожности при курении. Помимо работников МЧС в акции примут участие активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, представители других организаций.

Мероприятия пройдут в четыре этапа. В первый день акции участники проедут по «Маршруту безопасности» и посетят наиболее оживленные места городов и населенных пунктов, чтобы рассказать о правилах пожарной безопасности как можно большему количеству людей. Активно будут использоваться наглядно-изобразительные материалы, а также аудио- и видеоролики МЧС.

Второй этап начнется 15 ноября и продлится до 22-го. В течение недели спасатели будут встречаться с людьми в организациях и на предприятиях, в пунктах общественного питания, санаториях и учреждениях здравоохранения. С работниками поговорят о пожарной безопасности, расскажут о проблеме неосторожного курения.

Третий этап акции пройдет 23—28 ноября в высших и средних специальных учебных заведениях. Для молодежи спасатели подготовят интерактивные мероприятия в формате открытых диалогов, фестивалей, тематических конкурсов и даже дискотек.

На финальном этапе, с 29 ноября по 1 декабря, работники МЧС проведут яркие мероприятия в местах массового пребывания людей. В концертной программе примут участие звезды белорусской эстрады и коллективы художественной самодеятельности. На игровых площадках, организованных спасателями, дети и взрослые смогут не только интересно, но и с пользой провести время. Также будут организованы тематические фотозоны.