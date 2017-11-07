Скончался известный уральский журналист Михаил Любарский

Как передает корреспондент Накануне.RU, на официальном сайте Свердловского творческого союза журналистов сообщается, что последние годы Михаил Соломонович болел, не выходил из дома, но ни на минуту не останавливался, трудился дистанционно, не снижая темпа, без скидок на недомогание или жизненные обстоятельства.