Скончался известный уральский журналист Михаил Любарский
Сегодня ночью не стало известного теле- и радиожурналиста Михаила Любарского. Его судьба была неразрывно связана с ГТРК, где он работал с 1987 года до вчерашнего дня.
Сегодня ночью не стало известного теле- и радиожурналиста Михаила Любарского. Его судьба была неразрывно связана с ГТРК, где он работал с 1987 года до вчерашнего дня.
Журналисту, редактору, автору популярной ежедневной передачи «Утренняя волна» на «Радио-Урал» было 66 лет.
Как передает корреспондент Накануне.RU, на официальном сайте Свердловского творческого союза журналистов сообщается, что последние годы Михаил Соломонович болел, не выходил из дома, но ни на минуту не останавливался, трудился дистанционно, не снижая темпа, без скидок на недомогание или жизненные обстоятельства.
Место и дата прощания будут известны позже.
Накануне.RU соболезнует в связи с утратой.