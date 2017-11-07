Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Новый российский фильм собрал в прокате 1 млрд руб. за 11 дней
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
Житель Воронежской области выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
В Москве жестоко избили чемпиона мира по кикбоксингу Липового
Умерла самая сильная женщина планеты Румянцева
«Влюбилась сразу»: Сотникова о единственном муже-дворнике
«Принцип раздельного поражения» — эксперт о С-500
Золотая осень: Наталья Водянова устроила фотосессию в парке
Сергей Шнуров устроил жене романтическую прогулку по Петербургу
СМИ: Башаров впервые за годы комментирует развод с Архаровой
«Влюбилась сразу»: Сотникова о своем муже-дворнике
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Таиланд прощается с королем
10:00 (мск), источник: Nakanune.ru

Скончался известный уральский журналист Михаил Любарский

Сегодня ночью не стало известного теле- и радиожурналиста Михаила Любарского. Его судьба была неразрывно связана с ГТРК, где он работал с 1987 года до вчерашнего дня.

Журналисту, редактору, автору популярной ежедневной передачи «Утренняя волна» на «Радио-Урал» было 66 лет.

Как передает корреспондент Накануне.RU, на официальном сайте Свердловского творческого союза журналистов сообщается, что последние годы Михаил Соломонович болел, не выходил из дома, но ни на минуту не останавливался, трудился дистанционно, не снижая темпа, без скидок на недомогание или жизненные обстоятельства.

Место и дата прощания будут известны позже.

Накануне.RU соболезнует в связи с утратой.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Колокольцев: В Москве предотвращен теракт с "КамАЗом" у метро
Трамп попросил у конгресса денег на защиту от Северной Кореи
В Австралии автомобиль врезался в школу
Эксперты рассказали о резком росте числа протестов в России
Спейси и Вайнштейн начали лечиться от сексуальной зависимости
AliExpress сократит сроки доставки в Россию в четыре раза
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войны
Рукопись убийцы Ли Харви Освальда выставлена на торги
Спорт
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи Сборная Аргентины прибыла в Москву, и молодая ее часть даже провела первую тренировку. Лионель Месси — тоже в столице
Авто
Глава МВД заявил о новых экзаменах для профессиональных водителей Нововведение будет внедряться в ближайшее время совместно с Министерством транспорта России
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как выглядит возрастной макияж: мнение эксперта Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь