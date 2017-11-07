В столицу Сибири еще вернется тепло, но задержится ненадолго
До конца рабочей недели в Новосибирске будет теплая и спокойная погода.
До конца рабочей недели в Новосибирске будет теплая и спокойная погода.
В Новосибирске на этой неделе, с 7 по 11 ноября, будет господствовать теплый циклон. Об этом сообщается в
Синоптики региона на этой неделе прогнозируют довольно мягкую погоду с мокрым снегом. Температура воздуха будет в районе нуля градусов. Днем возможно повышение градусов до + 3, ночью местами до -2… — 4 градусов.
В отдельные часы суток в регионе возможно незначительное усиление ветра, а также осадки в виде снега.