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10:02 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В столицу Сибири еще вернется тепло, но задержится ненадолго

До конца рабочей недели в Новосибирске будет теплая и спокойная погода.

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В Новосибирске на этой неделе, с 7 по 11 ноября, будет господствовать теплый циклон. Об этом сообщается в пресс-службе Западно-Сибирского гидрометцентра.

Синоптики региона на этой неделе прогнозируют довольно мягкую погоду с мокрым снегом. Температура воздуха будет в районе нуля градусов. Днем возможно повышение градусов до + 3, ночью местами до -2… — 4 градусов.

В отдельные часы суток в регионе возможно незначительное усиление ветра, а также осадки в виде снега.

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