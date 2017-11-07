В Пермском крае на этой неделе похолодает до -6°
На этой неделе в Пермском крае к концу рабочей недели ожидается похолодание до -6°, сообщает Гидрометцентр России.
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На этой неделе в Пермском крае к концу рабочей недели ожидается похолодание до -6°, сообщает Гидрометцентр России.
Сегодня и завтра в Прикамье температура воздуха составит 0° до +2°. Похолодание начнётся с четверга. Тогда температура опустится до -2°. Облачно, небольшой снег.
В выходные дни, 11 и 12 ноября, температура воздуха не поднимется выше -4°. В воскресение осадков не ожидается.