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10:14 (мск), источник: NewsKo

В Пермском крае на этой неделе похолодает до -6°

На этой неделе в Пермском крае к концу рабочей недели ожидается похолодание до -6°, сообщает Гидрометцентр России.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 76% 764 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

Сегодня и завтра в Прикамье температура воздуха составит 0° до +2°. Похолодание начнётся с четверга. Тогда температура опустится до -2°. Облачно, небольшой снег.

В выходные дни, 11 и 12 ноября, температура воздуха не поднимется выше -4°. В воскресение осадков не ожидается.

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