В Узбекистане озвучили стоимость обязательных курсов для водителей
Разработчики сделали курсы емкими и эффективными — они занимают всего одну неделю с условием ежедневных занятий до трех часов; стоимость обучения — две минимальные заработные платы.
Разработчики сделали курсы емкими и эффективными — они занимают всего одну неделю с условием ежедневных занятий до трех часов; стоимость обучения — две минимальные заработные платы.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Компания Avtotest, получившая право на проведение обязательных занятий по повышению квалификации водителей авто, принадлежащих юридическим компаниям, озвучила свои ближайшие планы и расценки. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Напомним, что правительство Узбекистана в начале сентября утвердило постановление, в рамках которого с 1 января 2018 года водители автотранспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, будут обязаны проходить занятия по повышению квалификации один раз в два года. Это решение вызвало бурные дискуссии в обществе, причем большая часть как бизнесменов, так и водителей выступала не против курсов как таковых, а против выбора в закрытом режиме монополиста в лице компании Avtotest.
Чтобы искоренить все слухи и домыслы, представители Avtotest рассказали о своих будущих планах. Так, например, разработчики сделали курсы емкими и максимально эффективными. Они занимают всего одну неделю, с условием ежедневных занятий до трех часов. Приемлема, по их мнению, и стоимость обучения — две минимальные заработные платы (299 550 сумов).
Если говорить об учебной программе, то она состоит из нескольких блоков, включающих следующие тематики:
При этом в Avtotest заявили, что неправильно думать о них, как о единственном монополисте на рынке. Являясь правообладателем программного продукта, компания будет рассматривать предложения и других организаций, готовых работать в данном направлении. К тому же такой выбор был инициирован МВД, затем рассмотрен и принят решением соответствующих министерств и ведомств.
В настоящее время специалистами уже разработан инновационный
Компания также взяла на себя обязательства вложить 25 миллиардов сумов в создание и развитие центров повышения квалификации водителей во всех регионах. Эти центры будут оснащены современным оборудованием для внедрения инновационных методов образования, которые на сегодняшний день не имеют аналогов в Узбекистане. В них будет задействовано свыше одной тысячи работников.
Напомним, что только в прошлом году