Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Новый российский фильм собрал в прокате 1 млрд руб. за 11 дней
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
В Москве жестоко избили чемпиона мира по кикбоксингу Липового
Умерла самая сильная женщина планеты Румянцева
«Влюбилась сразу»: Сотникова о единственном муже-дворнике
«Принцип раздельного поражения» — эксперт о С-500
Полина Гагарина продемонстрировала стойку на руках (фото)
47-летняя Мелания Трамп блистала на банкете в Токио (фото)
СМИ: Башаров впервые за годы комментирует развод с Архаровой
«Влюбилась сразу»: Сотникова о своем муже-дворнике
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Таиланд прощается с королем
10:03 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане озвучили стоимость обязательных курсов для водителей

Разработчики сделали курсы емкими и эффективными — они занимают всего одну неделю с условием ежедневных занятий до трех часов; стоимость обучения — две минимальные заработные платы.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Компания Avtotest, получившая право на проведение обязательных занятий по повышению квалификации водителей авто, принадлежащих юридическим компаниям, озвучила свои ближайшие планы и расценки. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Напомним, что правительство Узбекистана в начале сентября утвердило постановление, в рамках которого с 1 января 2018 года водители автотранспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, будут обязаны проходить занятия по повышению квалификации один раз в два года. Это решение вызвало бурные дискуссии в обществе, причем большая часть как бизнесменов, так и водителей выступала не против курсов как таковых, а против выбора в закрытом режиме монополиста в лице компании Avtotest.

Читайте также
Участок автодороги Шымкент-Ташкент станет платным

Чтобы искоренить все слухи и домыслы, представители Avtotest рассказали о своих будущих планах. Так, например, разработчики сделали курсы емкими и максимально эффективными. Они занимают всего одну неделю, с условием ежедневных занятий до трех часов. Приемлема, по их мнению, и стоимость обучения — две минимальные заработные платы (299 550 сумов).

Если говорить об учебной программе, то она состоит из нескольких блоков, включающих следующие тематики: дорожно-транспортная аварийность, дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности, условия перевозок пассажиров и грузов на опасных участках дороги, культура вождения, нормы этики и этикета водителей, соблюдение экологических норм и требований.

При этом в Avtotest заявили, что неправильно думать о них, как о единственном монополисте на рынке. Являясь правообладателем программного продукта, компания будет рассматривать предложения и других организаций, готовых работать в данном направлении. К тому же такой выбор был инициирован МВД, затем рассмотрен и принят решением соответствующих министерств и ведомств.

В настоящее время специалистами уже разработан инновационный учебно-методический комплекс Avtotest 3.0 по повышению квалификации водителей автотранспортных средств с использованием инновационных образовательных технологий.

Компания также взяла на себя обязательства вложить 25 миллиардов сумов в создание и развитие центров повышения квалификации водителей во всех регионах. Эти центры будут оснащены современным оборудованием для внедрения инновационных методов образования, которые на сегодняшний день не имеют аналогов в Узбекистане. В них будет задействовано свыше одной тысячи работников.

Напомним, что только в прошлом году из-за транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, произошло 972 ДТП. В результате пострадали более 1500 человек, 357 погибли.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Страна, которой больше нет, или Почему узбекистанцы не знают о 7 ноября
Nestle закроет с 1 декабря один из трех заводов в Узбекистане
Трамп попросил у конгресса денег на защиту от Северной Кореи
В Австралии автомобиль врезался в школу
Эксперты рассказали о резком росте числа протестов в России
Спейси и Вайнштейн начали лечиться от сексуальной зависимости
AliExpress сократит сроки доставки в Россию в четыре раза
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войны
Рукопись убийцы Ли Харви Освальда выставлена на торги
Спорт
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи Сборная Аргентины прибыла в Москву, и молодая ее часть даже провела первую тренировку. Лионель Месси — тоже в столице
Авто
Глава МВД заявил о новых экзаменах для профессиональных водителей Нововведение будет внедряться в ближайшее время совместно с Министерством транспорта России
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как выглядит возрастной макияж: мнение эксперта Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь