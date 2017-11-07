В Узбекистане озвучили стоимость обязательных курсов для водителей

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Компания Avtotest, получившая право на проведение обязательных занятий по повышению квалификации водителей авто, принадлежащих юридическим компаниям, озвучила свои ближайшие планы и расценки. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Напомним, что правительство Узбекистана в начале сентября утвердило постановление, в рамках которого с 1 января 2018 года водители автотранспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, будут обязаны проходить занятия по повышению квалификации один раз в два года. Это решение вызвало бурные дискуссии в обществе, причем большая часть как бизнесменов, так и водителей выступала не против курсов как таковых, а против выбора в закрытом режиме монополиста в лице компании Avtotest.

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Чтобы искоренить все слухи и домыслы, представители Avtotest рассказали о своих будущих планах. Так, например, разработчики сделали курсы емкими и максимально эффективными. Они занимают всего одну неделю, с условием ежедневных занятий до трех часов. Приемлема, по их мнению, и стоимость обучения — две минимальные заработные платы (299 550 сумов).

Если говорить об учебной программе, то она состоит из нескольких блоков, включающих следующие тематики: дорожно-транспортная аварийность, дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности, условия перевозок пассажиров и грузов на опасных участках дороги, культура вождения, нормы этики и этикета водителей, соблюдение экологических норм и требований.

При этом в Avtotest заявили, что неправильно думать о них, как о единственном монополисте на рынке. Являясь правообладателем программного продукта, компания будет рассматривать предложения и других организаций, готовых работать в данном направлении. К тому же такой выбор был инициирован МВД, затем рассмотрен и принят решением соответствующих министерств и ведомств.

В настоящее время специалистами уже разработан инновационный учебно-методический комплекс Avtotest 3.0 по повышению квалификации водителей автотранспортных средств с использованием инновационных образовательных технологий.

Компания также взяла на себя обязательства вложить 25 миллиардов сумов в создание и развитие центров повышения квалификации водителей во всех регионах. Эти центры будут оснащены современным оборудованием для внедрения инновационных методов образования, которые на сегодняшний день не имеют аналогов в Узбекистане. В них будет задействовано свыше одной тысячи работников.