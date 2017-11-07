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10:27 (мск), источник: VN.ru

Глава МВД назвал авторов массовых лжеминирований в Новосибирске

Владимир Колокольцев заявил, что сегодня цель телефонных террористов в корне изменилась, и она состоит в том, чтобы дезорганизовать работу учреждений, посеять в обществе страх и чувство незащищенности.

В канун Дня сотрудника органов внутренних дел глава МВД России Владимир Колокольцев в интервью «Известиям» рассказал о борьбе с телефонным терроризмом, от которого в последние дни страдают крупные российские города и особенно Новосибирск. По словам главы МВД, раньше такие поступки характеризовались как телефонное хулиганство, но сегодня цель в корне изменилась.

«Она состоит в том, чтобы дезорганизовать работу учреждений, посеять в обществе страх и чувство незащищенности, — говорит Владимир Колокольцев. —  Поэтому сейчас на такие деяния должна быть совершенно иная реакция. Сотрудниками МВД и ФСБ установлено, что подавляющее большинство подобных звонков производится из-за рубежа посредством интернет-телефонии, компьютерных программ — спам-ботов. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Об их результатах и конкретных заказчиках мы сообщим дополнительно. Сейчас в силу специфики ситуации пока рано раскрывать все детали».

Добавим, что последнюю атаку лжеминирований Новосибирск пережил пятого ноября — в городе проходили эвакуации в девяти торговых центрах из-за звонков о минировании. Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщила, что ни в одном из магазинов не было обнаружено угрозы, все торговые центры продолжили работать в штатном режиме после проверки. Следствие устанавливает, кто именно сообщал о минировании.

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