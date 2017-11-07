Глава МВД назвал авторов массовых лжеминирований в Новосибирске

В канун Дня сотрудника органов внутренних дел глава МВД России Владимир Колокольцев в интервью «Известиям» рассказал о борьбе с телефонным терроризмом, от которого в последние дни страдают крупные российские города и особенно Новосибирск. По словам главы МВД, раньше такие поступки характеризовались как телефонное хулиганство, но сегодня цель в корне изменилась.

«Она состоит в том, чтобы дезорганизовать работу учреждений, посеять в обществе страх и чувство незащищенности, — говорит Владимир Колокольцев. — Поэтому сейчас на такие деяния должна быть совершенно иная реакция. Сотрудниками МВД и ФСБ установлено, что подавляющее большинство подобных звонков производится из-за рубежа посредством интернет-телефонии, компьютерных программ — спам-ботов. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Об их результатах и конкретных заказчиках мы сообщим дополнительно. Сейчас в силу специфики ситуации пока рано раскрывать все детали».