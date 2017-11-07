В Симферополе овощи продают вместе с живой рыбой
Глава администрации города лично проинспектировал торговые точки рядом с рынками и торговыми центрами.
Глава администрации города лично проинспектировал торговые точки рядом с рынками и торговыми центрами.
Глава администрации Симферополя Игорь Лукашев лично проинспектировал торговые точки города рядом с рынками и торговыми центрами.
Мэр отметил, что практически у всех реализаторов были разрешения на торговлю свежими овощами и фруктами. Тем не менее, ушлые продавцы тут же продают соленья и даже живую рыбу — а это недопустимо по санитарным нормам.
В ходе инспекции Игорь Лукашев также выявил несколько торговых объектов, работающих с нарушением действующего законодательства Российской Федерации.
Глава администрации пресек торговлю в палатках, где продают скоропортящуюся мясомолочную продукцию и соленья неизвестного происхождения.
— Администрация крымской столицы предоставляет всем желающим места на муниципальных рынках. Прежде всего, торговля в крымской столице должна соответствовать всем нормам действующего законодательства, — заключил Игорь Лукашев.