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11:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе овощи продают вместе с живой рыбой

Глава администрации города лично проинспектировал торговые точки рядом с рынками и торговыми центрами.

Источник: Reuters

Глава администрации Симферополя Игорь Лукашев лично проинспектировал торговые точки города рядом с рынками и торговыми центрами.

Мэр отметил, что практически у всех реализаторов были разрешения на торговлю свежими овощами и фруктами. Тем не менее, ушлые продавцы тут же продают соленья и даже живую рыбу — а это недопустимо по санитарным нормам.

В ходе инспекции Игорь Лукашев также выявил несколько торговых объектов, работающих с нарушением действующего законодательства Российской Федерации.

Глава администрации пресек торговлю в палатках, где продают скоропортящуюся мясомолочную продукцию и соленья неизвестного происхождения.

— Администрация крымской столицы предоставляет всем желающим места на муниципальных рынках. Прежде всего, торговля в крымской столице должна соответствовать всем нормам действующего законодательства, — заключил Игорь Лукашев.

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