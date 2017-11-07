Калининградскую Художественную галерею переименовали в Музей изобразительных искусств

«Решение о внесении корректив в “брендовое” название не спонтанно, а логически обосновано. С момента своего основания музей воспринимался как выставочное пространство с временными экспозициями. Но за годы своей деятельности музей сумел не только сформировать фондовые коллекции, но и создать уникальную постоянную экспозицию, которая является неотъемлемой частью музея, говорящей о совершенно ином, негалерейном уровне учреждения», — говорится в сообщении.