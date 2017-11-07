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11:49 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградскую Художественную галерею переименовали в Музей изобразительных искусств

В Калининграде Художественная галерея переименована в Музей изобразительных искусств. Об этом сообщается на сайте музея.

Источник: Клопс.ru

«Решение о внесении корректив в “брендовое” название не спонтанно, а логически обосновано. С момента своего основания музей воспринимался как выставочное пространство с временными экспозициями. Но за годы своей деятельности музей сумел не только сформировать фондовые коллекции, но и создать уникальную постоянную экспозицию, которая является неотъемлемой частью музея, говорящей о совершенно ином, негалерейном уровне учреждения», — говорится в сообщении.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на создание нового логотипа и элементов фирменного стиля. Пока Музей находится по старому адресу.

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