В Самаре завершилась реконструкция площади Куйбышева

Возле обновлённых скамеек прогуливаются горожане. В солнечную погоду сюда часто приходит с внуками и Наталья Логинова. Самарчанка отмечает, после ремонта заметно преобразилась не только площадь, но и окружающее пространство — скверы.

Главная площадь Самары была отремонтирована в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Сейчас наводят последние штрихи.

Кроме того, высадили 300 деревьев и 10 тысяч кустарников, полностью отремонтировали стационарный туалет — он, кстати, отапливается, установили урны и скамейки, а ещё полностью поменяли освещение.

Во время ремонта строители подняли на поверхность вот эту гранитную плитку времён Великой Отечественной. Её очистили от старого покрытия, чтобы сохранить частичку истории на площади Куйбышева.