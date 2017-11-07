Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Нужно ли будет ходить к врачу через 10 лет
Гимнастка РФ, собравшая все золото мира за 5 лет, ушла из спорта
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
В Саудовской Аравии погиб принц
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
В Москве жестоко избили чемпиона мира по кикбоксингу Липового
Умерла самая сильная женщина планеты Румянцева
Украинский политик: Авакова подталкивают к решительным шагам
Мнение: США не смогли разрушить РФ благодаря ФСБ
Золотая осень: Наталья Водянова устроила фотосессию в парке
Сергей Шнуров устроил жене романтическую прогулку по Петербургу
СМИ: Башаров впервые за годы комментирует развод с Архаровой
«Влюбилась сразу»: Сотникова о своем муже-дворнике
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Теракт в Нью-Йорке
10:25 (мск), источник: Вести - Самара

В Самаре завершилась реконструкция площади Куйбышева

На площади Куйбышева в Самаре завершился ремонт. Работы проводились в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Что подверглось модернизации, и какие ресурсы для этого были задействованы, расскажет Камила Ткачёва.

Возле обновлённых скамеек прогуливаются горожане. В солнечную погоду сюда часто приходит с внуками и Наталья Логинова. Самарчанка отмечает, после ремонта заметно преобразилась не только площадь, но и окружающее пространство — скверы.

Главная площадь Самары была отремонтирована в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Сейчас наводят последние штрихи.

Кроме того, высадили 300 деревьев и 10 тысяч кустарников, полностью отремонтировали стационарный туалет — он, кстати, отапливается, установили урны и скамейки, а ещё полностью поменяли освещение.

Во время ремонта строители подняли на поверхность вот эту гранитную плитку времён Великой Отечественной. Её очистили от старого покрытия, чтобы сохранить частичку истории на площади Куйбышева.

Весь ремонт контролировали общественники. Накануне состоялась приёмка с участием представителей Администрации города и Ленинского района, депутатов, ОНФ и активных граждан. Замечаний по объекту у представителей общественности нет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов откровенно рассказали о личном
Фигуристка Лобачева заявила, что могла бы спасти Марьянова
Трамп попросил у конгресса денег на защиту от Северной Кореи
В Австралии автомобиль врезался в школу
Эксперты рассказали о резком росте числа протестов в России
Спейси и Вайнштейн начали лечиться от сексуальной зависимости
AliExpress сократит сроки доставки в Россию в четыре раза
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войны
Рукопись убийцы Ли Харви Освальда выставлена на торги
Спорт
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи Сборная Аргентины прибыла в Москву, и молодая ее часть даже провела первую тренировку. Лионель Месси — тоже в столице
Авто
Глава МВД заявил о новых экзаменах для профессиональных водителей Нововведение будет внедряться в ближайшее время совместно с Министерством транспорта России
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
Как выглядит возрастной макияж: мнение эксперта Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь