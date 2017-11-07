В Самаре завершилась реконструкция площади Куйбышева

Возле обновлённых скамеек прогуливаются горожане. В солнечную погоду сюда часто приходит с внуками и Наталья Логинова. Самарчанка отмечает, после ремонта заметно преобразилась не только площадь, но и окружающее пространство — скверы.
Главная площадь Самары была отремонтирована в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Сейчас наводят последние штрихи.
Кроме того, высадили 300 деревьев и 10 тысяч кустарников, полностью отремонтировали стационарный туалет — он, кстати, отапливается, установили урны и скамейки, а ещё полностью поменяли освещение.
Во время ремонта строители подняли на поверхность вот эту гранитную плитку времён Великой Отечественной. Её очистили от старого покрытия, чтобы сохранить частичку истории на площади Куйбышева.
Весь ремонт контролировали общественники. Накануне состоялась приёмка с участием представителей Администрации города и Ленинского района, депутатов, ОНФ и активных граждан. Замечаний по объекту у представителей общественности нет.