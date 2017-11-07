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10:25 (мск), источник: РБК

ЕСПЧ принял жалобу Стаса Михайлова на Россию из-за пародии в фильме

Жалоба Стаса Михайлова на Россию в ЕСПЧ прошла первый этап — суд не отклонил ее и коммуницировал. Певец недоволен тем, что российские суды отказались признать порочащей пародию Александра Реввы в фильме «Дублер».

Источник: РИА "Новости"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу певца Стаса Михайлова против России, поданную 5 декабря 2014 года. Сообщение об этом размещено на сайте ЕСПЧ.

Коммуникация жалобы означает завершение первого этапа судебного производства: суд не признал ее неподобающей или неприемлемой и не исключил из списка дел к рассмотрению. На втором этапе суд сообщает о жалобе уполномоченному той страны, против которой она подана и ожидает официального ответа государственных органов с объяснением.

В жалобе говорится, что создатели фильма «Дублер» несанкционированно использовали образ Стаса Михайлова под именем негативного персонажа Михаила Стасова. Российские суды, говорится в документе​, отказались просмотреть фильм, ограничившись трейлером.

В своих решениях они сослались на положение Гражданского кодекса, которое разрешает использование авторского материала для целей пародирования или создания карикатуры. Российские суды посчитали, говорится в жалобе, что в фильме был использован сценический образ, а не оригинальный личный образ заявителя, при этом заявитель не доказал, что они идентичны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Один из продюсеров фильма «Дублер» Сарик Андреасян рассказал РБК, что в нем нет образа Стаса Михайлова, в нем использовался собирательный образ артиста. По его мнению, жалобу Стаса Михайлова в ЕСПЧ на отказ российских судов защитить его деловую репутацию в фильме «Дублер» «нельзя рассматривать всерьез». «Я думаю, что этот фильм никак не мог ударить по его репутации, его посмотрело 600 тыс. человек. Концерт на Первом канале смотрят 40 млн человек», — считает Андреасян. По его словам, Михайлов «неправильно» понимает статистику.

Это не могло ему как-то навредить, особенно в нашей стране, мы видим такие вещи каждый день — какую-то клоунаду или какой-то хайп.
Сарик Андреасян
продюсер

Представитель певца Стаса Михайлова отказался комментировать РБК решение ЕСПЧ. «Мы не комментируем это», — сообщил директор Стаса Михайлова Сергей Кононов. РБК направил запрос представителю Александра Реввы. ​

В 2013 году Останкинский суд Москвы отклонил иск Михайлова о незаконном использовании его образа в фильме «Дублер». Михайлов требовал выплатить ему десять миллионов рублей в качестве компенсации, ответчиком выступала компания-прокатчик фильма ООО «Каро прокат».

Певец считает, что пародия в исполнении Александра Реввы, порочит его достоинство и деловую репутацию.

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