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11:51 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке завершился комплексный ремонт Народного проспекта

Во Владивостоке завершен комплексный ремонт Народного проспекта. Здесь появились новые тротуары и качественное дорожное покрытие, отвечающее всем современным требованиям и нормам.

Напомним, благоустройство улицы проведено в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ремонт одной из главных улиц начался в конце июня 2017 года. Строители комплексно отремонтировали полтора километра дороги: заменили более 3200 бордюров, заасфальтировали около 42 000 квадратных метров дороги и пешеходных зон, уложив более 15 тысяч тонн асфальтобетонной смеси, восстановили более 120 люков и решёток инженерных сетей с заменой плит перекрытия. На Народным проспекте уложили четыре слоя дорожного покрытия. Верхний слой, так называемый слой износа, выполнен из щебёночно-мастичного асфальтобетона, который за счёт полимерных добавок увеличивает срок службы дорожного покрытия.

В настоящее время подрядная организация вывозит строительный мусор и проводит подсыпку зеленых зон растительным грунтом.

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