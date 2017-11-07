Во Владивостоке завершился комплексный ремонт Народного проспекта
Во Владивостоке завершен комплексный ремонт Народного проспекта. Здесь появились новые тротуары и качественное дорожное покрытие, отвечающее всем современным требованиям и нормам.
Во Владивостоке завершен комплексный ремонт Народного проспекта. Здесь появились новые тротуары и качественное дорожное покрытие, отвечающее всем современным требованиям и нормам.
Напомним, благоустройство улицы проведено в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Ремонт одной из главных улиц начался в конце июня 2017 года. Строители комплексно отремонтировали полтора километра дороги: заменили более 3200 бордюров, заасфальтировали около 42 000 квадратных метров дороги и пешеходных зон, уложив более 15 тысяч тонн асфальтобетонной смеси, восстановили более 120 люков и решёток инженерных сетей с заменой плит перекрытия. На Народным проспекте уложили четыре слоя дорожного покрытия. Верхний слой, так называемый слой износа, выполнен из
В настоящее время подрядная организация вывозит строительный мусор и проводит подсыпку зеленых зон растительным грунтом.