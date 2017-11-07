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11:50 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке продавали просроченную рыбу

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

Во Владивостоке обнаружена почти тонна просроченной рыбопродукции без ветеринарных сопроводительных документов. Небезопасная продукция изъята из оборота, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.

Так, на крупном холодильном складе во Владивостоке обнаружено более 960 кг рыбной продукции сомнительного качества. В ходе осмотра помещений установлено, что в двух морозильных камерах находится пищевая продукция, не соответствующая требованиям нормативных документов.

В одной из морозильных камер проверяющими обнаружено более 400 кг мороженой корюшки с истекшим более полумесяца назад сроком годности. В соседней морозильной камере хранилось 143 кг просроченной горбуши, срок хранения которой закончился еще в начале июля этого года.

Вся вышеперечисленная продукция хранилась без ветеринарных сопроводительных документов.

В этой же камере находилось более 400 кг кижуча, также без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

В настоящее время Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области возбуждено дело об административном правонарушении. Опасная продукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение.

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