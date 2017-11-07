В 2018 году татарстанцев ждет 122 выходных дня
(Город Казань KZN.RU, 7 ноября). В 2018 году при пятидневной рабочей неделе татарстанцев ждет 122 выходных дня, в том числе 18 нерабочих праздничных дней и 2 дополнительных дня отдыха.
(Город Казань KZN.RU, 7 ноября). В 2018 году при пятидневной рабочей неделе татарстанцев ждет 122 выходных дня, в том числе 18 нерабочих праздничных дней и 2 дополнительных дня отдыха.
Согласно производственному календарю, разработанному Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ, количество рабочих дней составит 243 дня, в том числе 9 сокращенных на один час рабочих дней (22 февраля, 7 марта, 28 апреля, 8 мая, 9 и 14 июня, 20 и 29 августа, 29 декабря).
В соответствии со ст.112 Трудового кодекса Российской Федерации и ст.1 Закона Республики Татарстан от
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
30 августа — День Республики Татарстан;
4 ноября — День народного единства;
6 ноября — День Конституции Республики Татарстан;
Ураза-байрам;
Дни, на которые в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения праздников
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2018 году перенесены следующие выходные дни:
с субботы 6 января на пятницу 9 марта;
с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
Подробнее с производственным календарем можно ознакомиться на сайте министерства.