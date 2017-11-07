В 2018 году татарстанцев ждет 122 выходных дня

Согласно производственному календарю, разработанному Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ, количество рабочих дней составит 243 дня, в том числе 9 сокращенных на один час рабочих дней (22 февраля, 7 марта, 28 апреля, 8 мая, 9 и 14 июня, 20 и 29 августа, 29 декабря).

В соответствии со ст.112 Трудового кодекса Российской Федерации и ст.1 Закона Республики Татарстан от 19.02.1992 № 1448-XII «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» (в редакции Закона Республики Татарстан от 29 сентября 2016 года № 67-ЗРТ) нерабочими праздничными днями в РТ являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

30 августа — День Республики Татарстан;

4 ноября — День народного единства;

6 ноября — День Конституции Республики Татарстан;

Ураза-байрам;

Курбан-байрам.

Дни, на которые в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам, определяются Указом Президента Республики Татарстан.

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2018 году перенесены следующие выходные дни:

с субботы 6 января на пятницу 9 марта;

с воскресенья 7 января на среду 2 мая;

с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;

с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;

с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.