Делегация спасателей ООН прибыла в Хабаровск

— Делегацию «ооновских» спасателей возглавил Терье Скавдал, который ранее был шефом секретариата INSARAG и руководил отделом поддержки полевой координации управления ООН по координации гуманитарных вопросов для стран Азии и Тихоокеанского региона, — подчеркнула Елена Чувашова. Ранее оперативники ДВРПСО проверили собственные знания и умения на учениях неподалеку от австрийской Вены. Спасатели из Хабаровска готовятся пройти экзамены как средний отряд с навыками использования технических средств и технологий в ЧС с обрушением зданий и сооружений, в том числе и после землетрясений.



Справка

ИНСАРАГ (от английского International Search and Rescue Advisory Group) — Международная консультативная группа по вопросам поиска и спасения, в настоящее время объединяет в профессиональную сеть спасательные службы более 80 стран.

