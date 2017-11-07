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11:32 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Делегация спасателей ООН прибыла в Хабаровск

Эксперты проверят готовность сотрудников МЧС к работе по высшим стандартам.

В Хабаровске начала работу делегация управления Организации объединенных наций по координации гуманитарных вопросов. Как рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудник пресс-службы Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Елена Чувашова, иностранные эксперты проверят готовность отечественной службы к работе по стандартам ИНСАРАГ. Напомним, оперативники ДВРПСО намерены стать третьим в России отрядом спасателей, прошедших аттестацию по максимальному профессиональному уровню.

— Делегацию «ооновских» спасателей возглавил Терье Скавдал, который ранее был шефом секретариата INSARAG и руководил отделом поддержки полевой координации управления ООН по координации гуманитарных вопросов для стран Азии и Тихоокеанского региона, — подчеркнула Елена Чувашова. Ранее оперативники ДВРПСО проверили собственные знания и умения на учениях неподалеку от австрийской Вены. Спасатели из Хабаровска готовятся пройти экзамены как средний отряд с навыками использования технических средств и технологий в ЧС с обрушением зданий и сооружений, в том числе и после землетрясений.

Справка
ИНСАРАГ (от английского International Search and Rescue Advisory Group) — Международная консультативная группа по вопросам поиска и спасения, в настоящее время объединяет в профессиональную сеть спасательные службы более 80 стран.

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